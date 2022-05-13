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即市新聞

13/05/2022 16:59

《盤後部署》港股午後愈升愈有，下周宜留意京東、騰訊首季業績

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港股今天反彈，高開２３５點報１９６１５，在科技股、內房
股、汽車股等帶動下，恒指午後升幅擴大，收市尾段曾升逾５３０點，貼近全日最高位收市。
　　恒生指數報１９８９８，升５１８點或升２﹒６８％，主板成交１１６６﹒４８億元。國企
指數報６８０７，升２１２點或升３﹒２２％。恒生科技指數報４０３８，升１７４點或升
４﹒５０％。
　　內地股市同樣高收。上證綜合指數報３０８４，升２９點或升０﹒９６％，成交
３４０９﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１１１５９，升６４點或升０﹒５９％，成交１７７２﹒４０億元人民幣。
　
＊碧服、阿里健康揚逾一成＊
　
　　科技股成為今天升市推動力之一，ＡＴＭＸＪ合共為恒指貢獻點，尤以美團（０３６９０）
表現較好，早段曾升近４％，最終升６﹒７５％，報１６７﹒６元；小米（０１８１０）、京東
（０９６１８）分別反彈６﹒５６％及３﹒９６％，京東更一度重上２００元關。其他科技股方
面，阿里健康（００２４１）全日強勢，收市升１０﹒７５％，為表現最佳藍籌股；首季淨利跌
６１％的瑞聲（０２０１８）早段曾升近３％，尾段升幅收窄，報１６﹒２６元，升１﹒１２％

　　內房及物管股午後表現理想，碧桂園（０２００７）升６﹒２５％，報４﹒４２元；同系的
碧服（０６０９８）更揚１０﹒４１％，報２８﹒１元。上日受母企融創中國（０１９１８）首
次違約拖累而急瀉％的融服（０１５１６），今天反彈顯著，收市揚１１﹒２９％，報３﹒５５
元。國企內房之中，中海外（００６８８）升勢較強，收市升６﹒１８％，報２３﹒２元；龍湖
（００９６０）及潤地（０１１０９）分別升４﹒１７％及５﹒４６％。
　　據報內地最快月內出台新一輪汽車下鄉政策，汽車股今日全力開動。吉利（００１７５）以
全日最高位收市，報１２﹒７６元，升８﹒１４；早前受長沙車廠污染事件的比亞迪
（０１２１１），今天升５﹒０５％，報２３７﹒２元；獲納入ＭＳＣＩ中國指數的廣汽就升
６﹒７８％，報６﹒７７元；小鵬（０９８６８）揚８﹒２７％。
　
＊離岸人民幣盤中回升至６﹒７９關＊
　
　　大市方面，今天成交額略升１０﹒２４億元至１１６６億元，資金流入額較上日大幅上升
９８﹒２５億元，至億元，大戶主動買入比率亦較上日好轉，主因重磅科技股的推動。特別留意
阿里巴巴及美團今天的大戶主動買沽比率，分別為６６：３４及６０：４０，阿里巴巴的資金淨
流入更較上日增加８﹒８３億元，帶動其他科技股上升。
　　另一方面，人民幣匯價今早續弱創近２０個月低位，銀保監指人民幣回調是正常反映，離岸
人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中曾收復６﹒７９關口。人民幣匯價跌勢不再加劇，都為中概股股價
帶來幫助。
　　在日線圖上，港股上日並無跌穿大前日（１０日）的低位１９１７８，今天亦收高於前天
（１１日）的收市價１９８２４，１０天的跌勢放緩，趨勢略為好轉。然而，據報全國政治協商
會議全國委員會即將召開專題協商會，國務院副總理劉鶴及部分科企負責人或會出席，投資者宜
留意有沒有利好政策出台，加上下周京東、騰訊及小米等主要科技股會公布首季業績，很大機會
主導港股走勢，目前料在２０天線２０５００點有阻力。
　
＊比亞迪初步阻力料在２４４元＊
　
　　個股方面，比亞迪大前天最低跌至２０３﹒８元後反彈，目前已升穿１０天、２０天及５０
天線，１０天線已突破２０天線，雙線趨勢均向上，ＭＡＣＤ熊差距都大幅收窄，短線走勢好轉
。然而，股價自４月初起數度未能成功突破２４４元水平，持貨者可考慮在此價位食胡。另外，
投資者宜留意比亞迪在長沙車廠污染事件的跟進情況，以及汽車下鄉政策的進展。（ｅｒ）

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