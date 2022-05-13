《盤後部署》港股午後愈升愈有，下周宜留意京東、騰訊首季業績

《經濟通通訊社１３日專訊》港股今天反彈，高開２３５點報１９６１５，在科技股、內房

股、汽車股等帶動下，恒指午後升幅擴大，收市尾段曾升逾５３０點，貼近全日最高位收市。

恒生指數報１９８９８，升５１８點或升２﹒６８％，主板成交１１６６﹒４８億元。國企

指數報６８０７，升２１２點或升３﹒２２％。恒生科技指數報４０３８，升１７４點或升

４﹒５０％。

內地股市同樣高收。上證綜合指數報３０８４，升２９點或升０﹒９６％，成交

３４０９﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１１１５９，升６４點或升０﹒５９％，成交１７７２﹒４０億元人民幣。



＊碧服、阿里健康揚逾一成＊



科技股成為今天升市推動力之一，ＡＴＭＸＪ合共為恒指貢獻點，尤以美團（０３６９０）

表現較好，早段曾升近４％，最終升６﹒７５％，報１６７﹒６元；小米（０１８１０）、京東

（０９６１８）分別反彈６﹒５６％及３﹒９６％，京東更一度重上２００元關。其他科技股方

面，阿里健康（００２４１）全日強勢，收市升１０﹒７５％，為表現最佳藍籌股；首季淨利跌

６１％的瑞聲（０２０１８）早段曾升近３％，尾段升幅收窄，報１６﹒２６元，升１﹒１２％

。

內房及物管股午後表現理想，碧桂園（０２００７）升６﹒２５％，報４﹒４２元；同系的

碧服（０６０９８）更揚１０﹒４１％，報２８﹒１元。上日受母企融創中國（０１９１８）首

次違約拖累而急瀉％的融服（０１５１６），今天反彈顯著，收市揚１１﹒２９％，報３﹒５５

元。國企內房之中，中海外（００６８８）升勢較強，收市升６﹒１８％，報２３﹒２元；龍湖

（００９６０）及潤地（０１１０９）分別升４﹒１７％及５﹒４６％。

據報內地最快月內出台新一輪汽車下鄉政策，汽車股今日全力開動。吉利（００１７５）以

全日最高位收市，報１２﹒７６元，升８﹒１４；早前受長沙車廠污染事件的比亞迪

（０１２１１），今天升５﹒０５％，報２３７﹒２元；獲納入ＭＳＣＩ中國指數的廣汽就升

６﹒７８％，報６﹒７７元；小鵬（０９８６８）揚８﹒２７％。



＊離岸人民幣盤中回升至６﹒７９關＊



大市方面，今天成交額略升１０﹒２４億元至１１６６億元，資金流入額較上日大幅上升

９８﹒２５億元，至億元，大戶主動買入比率亦較上日好轉，主因重磅科技股的推動。特別留意

阿里巴巴及美團今天的大戶主動買沽比率，分別為６６：３４及６０：４０，阿里巴巴的資金淨

流入更較上日增加８﹒８３億元，帶動其他科技股上升。

另一方面，人民幣匯價今早續弱創近２０個月低位，銀保監指人民幣回調是正常反映，離岸

人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中曾收復６﹒７９關口。人民幣匯價跌勢不再加劇，都為中概股股價

帶來幫助。

在日線圖上，港股上日並無跌穿大前日（１０日）的低位１９１７８，今天亦收高於前天

（１１日）的收市價１９８２４，１０天的跌勢放緩，趨勢略為好轉。然而，據報全國政治協商

會議全國委員會即將召開專題協商會，國務院副總理劉鶴及部分科企負責人或會出席，投資者宜

留意有沒有利好政策出台，加上下周京東、騰訊及小米等主要科技股會公布首季業績，很大機會

主導港股走勢，目前料在２０天線２０５００點有阻力。



＊比亞迪初步阻力料在２４４元＊



個股方面，比亞迪大前天最低跌至２０３﹒８元後反彈，目前已升穿１０天、２０天及５０

天線，１０天線已突破２０天線，雙線趨勢均向上，ＭＡＣＤ熊差距都大幅收窄，短線走勢好轉

。然而，股價自４月初起數度未能成功突破２４４元水平，持貨者可考慮在此價位食胡。另外，

投資者宜留意比亞迪在長沙車廠污染事件的跟進情況，以及汽車下鄉政策的進展。（ｅｒ）

