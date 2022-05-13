【新冠肺炎】北韓周四新增１﹒８萬宗發熱個案，６人死亡

《經濟通通訊社１３日專訊》北韓錄得首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ確診後，領袖金正恩下令全國封
城。官媒報道，當地１２日新增１﹒８萬餘例發熱患者，６例死亡，其中１名死者確診
Ｏｍｉｃｒｏｎ。截至目前，有１８﹒７８萬例隔離並接受治療。
報道指，原因不明的疾病自四月下旬開始急速傳播，在短期內出現３５萬多宗發熱病例，其
中１６﹒２２萬宗痊癒。（ｊｆ）
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