【俄烏開戰】布林肯將赴歐參加北約會議，白宮支持芬蘭瑞典加盟

《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿布林肯將於１４日至１６日訪問法國和德國，並將

參加定於柏林舉行的北約外長非正式會晤。據悉，北約外長會議將討論對俄羅斯共同對策，並為

即將在馬德里舉行的北約首腦峰會做準備，並將通過北約戰略構想。白宮發言人普薩基周四表示

，如果芬蘭和瑞典提交申請，美國將支持它們申請加入北約。（ｊｆ）

