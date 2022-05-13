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13/05/2022 09:26

【俄烏開戰】布林肯將赴歐參加北約會議，白宮支持芬蘭瑞典加盟

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿布林肯將於１４日至１６日訪問法國和德國，並將
參加定於柏林舉行的北約外長非正式會晤。據悉，北約外長會議將討論對俄羅斯共同對策，並為
即將在馬德里舉行的北約首腦峰會做準備，並將通過北約戰略構想。白宮發言人普薩基周四表示
，如果芬蘭和瑞典提交申請，美國將支持它們申請加入北約。（ｊｆ）

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