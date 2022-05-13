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13/05/2022 18:52

《台股攻略－黃振宇》電子權值股領漲，台股反彈

　　《台股攻略》台股今日（１３日）反彈，由電子權值股領漲，傳統產業股亦受到資金追捧，
指數收在１５８３２﹒５４點，升２１５﹒８６點，成交金額縮至２２５０﹒４５億元（新台幣
．下同），三大法人合共淨買入６９﹒３億元。
　　電子股重返主流，台積電收５１１元，升１﹒２％、聯發科收８４３元，升２﹒８％、聯電
收４８﹒８５元，升逾２％，其他包括鴻海、國巨、大立光、日月光投控等主要權值股，均升
１％－２％。此外，大價股的旭隼、ＡＥＳ－ＫＹ紛紛漲停，力旺升近７％，信驊升３﹒５％。
由於１２吋矽晶圓求過於供，台勝科母公司勝高（ＳＵＭＣＯ）表示已無法供貨給非長約客戶，
消息刺激股價漲停，收２２９元，同業的環球晶亦同步漲停，合晶升逾７％，嘉晶及漢磊亦升逾
４％。傳統產業股回勇，台塑四寶的台塑、台塑化、台化均升１﹒５％－２％，僅南亞微跌
０﹒１％；台聚家族的台聚、華夏、台達化均升逾２％；航運股方面，貨運三雄的長榮、萬海、
陽明均升２％－３％；昨日（１２）遭市場拋售的航空雙雄長榮航、華航分別反彈２﹒１％及
３﹒１％；其他航運股的中航、台驊投控、正德亦升３％－５％。高端疫苗旗下新冠疫苗參與世
衛組織（ＷＨＯ）的全球團結三期臨床試驗，其疫苗已進入數據分析階段，試驗結果將由ＷＨＯ
對外宣布，消息令高端股價應聲漲停，大股東的基亞、云辰及負責原液生產的台康生技亦同步漲
停。群聯為全球記憶體大廠美光的唯一車用嵌入式記憶體（ｅＭＭＣ）相關晶片協力生產廠商，
並因此取得車用ｅＭＭＣ控制晶片的龍頭地位，隨著美光看好車用市場驅動記憶體需求，群聯相
關晶片出貨量亦同步升溫。
　　美國通脹壓力持續，美聯儲局加息取態明確，以及烏俄政局影響全球原料供應，為全球經濟
復甦帶來壓力。雖然台股今日反彈逾２００點，但大市成交量欠奉，投資者面對後市仍需審慎。
另外，由於貨運市場需求強勁，投資者可留意相關的航運股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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