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即市新聞

13/05/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》恒指若要升抵２００９９，需多大上升動力？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業
、資訊科技業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
相關股票為新地（０００１６）、領展房產（００８２３）與快手（０１０２４），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選龍湖集團（００９６０）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８）

　　昨晚（１２日）美股跌勢喘定，今早（１３日）港股得以高開。其後大市表現偏好，反映淡
友於周末前傾向平舊倉計數。恒指牛證的重貨區現為１９１００－１９１９９，恒指熊證則為
２００００－２００９９；指數已升回了兩者中間位之上，但暫時欠缺往上殺倉的動力。若恒指
成功升抵２００９９，將有１７隻恒指熊證被強制性收回，殺傷力等同８９０張恒指期貨好倉。
至今已經是恒指連續第三個交易日沒有再創近期跌浪新低；然而下周三（１８日）大市能否掉頭
揚升，才屬重要。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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