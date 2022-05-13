《窩輪豪情－梁業豪》恒指若要升抵２００９９，需多大上升動力？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業

、資訊科技業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

相關股票為新地（０００１６）、領展房產（００８２３）與快手（０１０２４），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選龍湖集團（００９６０）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８）

。

昨晚（１２日）美股跌勢喘定，今早（１３日）港股得以高開。其後大市表現偏好，反映淡

友於周末前傾向平舊倉計數。恒指牛證的重貨區現為１９１００－１９１９９，恒指熊證則為

２００００－２００９９；指數已升回了兩者中間位之上，但暫時欠缺往上殺倉的動力。若恒指

成功升抵２００９９，將有１７隻恒指熊證被強制性收回，殺傷力等同８９０張恒指期貨好倉。

至今已經是恒指連續第三個交易日沒有再創近期跌浪新低；然而下周三（１８日）大市能否掉頭

揚升，才屬重要。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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