《談國論企－黎偉成》製造業加速收縮受困疫情境外經濟

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年４月份進一步明顯收縮，乃受國

際環境更複雜嚴峻和國內疫情頻發帶來多重壓力所致。美國續加劇惡化其推手弄出的烏克蘭亂局

，使環球政治不穩，和能源、資源、糧食等供應面對短缺和價格上升壓力，世界經濟有下行威脅

；中共中央政治局於４月２９日召開的會議，強調「要堅持辦好自己的事」，並明確要求「疫情

要防住、經濟要穩定、發展要安全」，當可化解各困穩經濟。



＊美推手烏局進一步削弱世界經濟和需求＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年４月份僅

達的４７﹒４（見表），環比大幅回落凡２﹒１個百分點之普，幅度當然遠遠大於３月份有

４９﹒５所跌０﹒７個百分點，連續兩個月的收縮，情況更差於２０２１年１０月份的４９﹒２

和９月份的４９﹒６，而這期間４個月只是較臨界點高０﹒１至０﹒３個百分點的擴張，可見製

造業所面對的惡況，實在相當嚴重。

要注意的，是製造業的（一）接單情況，明顯逆轉：（Ｉ）新訂單分類指數於２０２２年４

月份只有４２﹒６，環比急挫６﹒２個百分點，較３月份４８﹒８所減少１﹒９個百分點之況更

為惡劣。遂出現連續兩個月皆收縮劣況，相信這對全國規模以上工業企業增加值以至國內生產總

值ＧＤＰ，於二季度有一定程度的壓力。

稍為具體的看製造業接單情況，特別是（ＩＩ）出口新訂單指數，環比銳跌５﹒６個百分點

至４１﹒６，當然遠較３月份４７﹒２和環回落１﹒８個百分點的表現更為差勁，加上２月份

４９環比升０﹒６個百分點和１月份升０﹒３個百分點僅為４８﹒７，反映出製造業今年以來在

境外接單相當惡劣。最新的問題，當然是（ｉ）美國推手弄出來的烏局，於過去２個月以來不斷

惡化，使尤其是歐亞在內的世界經濟蒙上厚厚的烏雲，各地進口商在訂貨上的取態也就變得相當

審慎和保守。

還有（ｉｉ）美國以至歐亞若干國家採取「躺平主義」，遂重啟經濟後，疫情不斷加速惡化

，當地的進口商減低訂貨顯憂，對包括中國在內的各地出口商的訂單，當然有相當重大的負面影

響。

正正因為出口情況逆轉，故（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是月份回落４個百分點至

４２﹒９，而３月份則跌１﹒７個百分點至４６﹒９，深化收縮之況；連同２月份升１﹒４個百

分點至４８﹒６，和１月份跌１個百分點至４７﹒２之數，四個月皆處臨界點之下的收縮狀況，

可見製造業對境內外業務的憂慮，日益深重。

但（ＩＶ）在手訂單於月份環比僅跌０﹒１個百分點，即使續處臨界點以下的４６，反而比

出口新訂單和進口訂單之況不算太差勁。

此使製造業的（二）生產，受到訂單全面萎縮的嚴重負面影響：分類指數於２０２２年４月

份僅達４４﹒４和環比回落５﹒１個百分點，和３月份環比回落０﹒９個百分點至４９﹒５，而

２月份為５０﹒４環比回落幅度持平於１月份的０﹒５個百分點，收縮之況明甚。



＊原材料購進及出廠價格續升削弱競爭力＊



更重要的問題，為（三）生產成本和銷售價格持續急劇回升，削弱製造業在境內、外市場的

競爭能力，對生產、經營與回報等方面，都有相當程度的負面影響，其中（１）主要原材料購進

價格，分類指數於２０２２年４月份環比即使下跌１﹒９個百分點，所達６４﹒２仍處相對快速

的擴張水平。製造業的生產成本之回升，乃受困於國際能源資源價格明煩回升，海陸空運輸樽頸

日甚等因。

由是（２）製造業的出廠價格分類指數，亦造成日益沉重壓力：是月份環比回落２﹒３個百

分點，尚處５４﹒４，競爭力不斷削弱，當非佳象。

凡此，皆使（四）製造業的生產經營活動預期，於２０２２年４月份僅為５３﹒３，環比回

落２﹒３個百分點，足見行業對現況及前景之憂。

我要指出者，為中共中央政治局會議所作出的「要堅持辦好自己的事」決策，要求「疫情要

防住、經濟要穩定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情和烏克蘭危機所導致增加的風

險挑戰的重要政策和策略，乃十分明智之舉。尤其是美國近期聯群結社推手製造出的烏克蘭危機

，明顯是欲先壓低俄羅斯、再劍指中國，由是中國辦好自己的事做大做強，是反制反擊美國等政

客政棍最佳「武器」。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ＋０﹒９

１０月╱２０２１ ４９﹒２ －０﹒４

９月╱２０２１ ４９﹒６ －０﹒５

８月╱２０２１ ５０﹒１ －０﹒３

７月╱２０２１ ５０﹒４ －０﹒３

６月╱２０２１ ５０﹒９ －０﹒１

５月╱２０２１ ５１﹒０ －０﹒１

４月╱２０２１ ５１﹒１ －０﹒８

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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