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即市新聞

13/05/2022 09:36

《異動股》科技股高漲領升恒指近３００點，美團升逾３％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美團（０３６９０）現價升３﹒７６％，報１６２﹒９元，該
股成交約４３７萬股，涉資７﹒０８億元。
　　美國參議院周四確認鮑威爾連任聯儲局主席。他周三（１２日）重申，未來兩次議息會各加
息５０基點是合適的，而三藩市聯儲銀行行長戴莉亦對此表達支持，隔晚美股跌勢喘穩。
　　港股科技獲撈底；阿里（０９９８８）升２﹒０６％，報８１﹒６５元；騰訊
（００７００）升２﹒７３％，報３５３﹒６元；網易（０９９９９）升５﹒４７％，報
１４４﹒５元；京東集團（０９６１８）升２﹒７１％，報１９７﹒２元；小米（０１８１０）
升２﹒５１％，報１０﹒６２元；快手（０１０２４）升４﹒５６％，報６５﹒４元。
　　現時，恒生指數報１９６７５，升２９５點或升１﹒５３％，主板成交８９﹒６４億元。國
企指數報６７１０，升１１５點或升１﹒７６％。恒生科技指數報３９７９，升１１４點或升
２﹒９５％。
　　即月期指新報１９５５６，升３２４點，低水１２０點。即月國指期貨報６６８２，升
１２６點，低水２９點。即月科指期貨新報３９６７，升１２７點，低水６９點。
　　上證綜合指數報３０７６，升２１點或升０﹒７２％，成交２８９﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１５８，升６３點或升０﹒５７％，成交３７５﹒８２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６２﹒９０元　升３﹒７６％
　　阿里（０９９８８）　　　　８１﹒６５元　升２﹒０６％
　　騰訊（００７００）　　　３５３﹒６０元　升２﹒７３％
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒５０元　升５﹒４７％
　　京東集團（０９６１８）　１９７﹒２０元　升２﹒７１％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１６﹒５２元　升２﹒７４％
　　小米（０１８１０）　　　　１０﹒６２元　升２﹒５１％
　　百度（０９８８８）　　　１０９﹒００元　升４﹒３１％
　　快手（０１０２４）　　　　６５﹒４０元　升４﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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