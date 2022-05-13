《異動股》科技股高漲領升恒指近３００點，美團升逾３％

《經濟通通訊社１３日專訊》美團（０３６９０）現價升３﹒７６％，報１６２﹒９元，該

股成交約４３７萬股，涉資７﹒０８億元。

美國參議院周四確認鮑威爾連任聯儲局主席。他周三（１２日）重申，未來兩次議息會各加

息５０基點是合適的，而三藩市聯儲銀行行長戴莉亦對此表達支持，隔晚美股跌勢喘穩。

港股科技獲撈底；阿里（０９９８８）升２﹒０６％，報８１﹒６５元；騰訊

（００７００）升２﹒７３％，報３５３﹒６元；網易（０９９９９）升５﹒４７％，報

１４４﹒５元；京東集團（０９６１８）升２﹒７１％，報１９７﹒２元；小米（０１８１０）

升２﹒５１％，報１０﹒６２元；快手（０１０２４）升４﹒５６％，報６５﹒４元。

現時，恒生指數報１９６７５，升２９５點或升１﹒５３％，主板成交８９﹒６４億元。國

企指數報６７１０，升１１５點或升１﹒７６％。恒生科技指數報３９７９，升１１４點或升

２﹒９５％。

即月期指新報１９５５６，升３２４點，低水１２０點。即月國指期貨報６６８２，升

１２６點，低水２９點。即月科指期貨新報３９６７，升１２７點，低水６９點。

上證綜合指數報３０７６，升２１點或升０﹒７２％，成交２８９﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１１１５８，升６３點或升０﹒５７％，成交３７５﹒８２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １６２﹒９０元 升３﹒７６％

阿里（０９９８８） ８１﹒６５元 升２﹒０６％

騰訊（００７００） ３５３﹒６０元 升２﹒７３％

網易（０９９９９） １４４﹒５０元 升５﹒４７％

京東集團（０９６１８） １９７﹒２０元 升２﹒７１％

瑞聲（０２０１８） １６﹒５２元 升２﹒７４％

小米（０１８１０） １０﹒６２元 升２﹒５１％

百度（０９８８８） １０９﹒００元 升４﹒３１％

快手（０１０２４） ６５﹒４０元 升４﹒５６％

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（ｈｃ）

