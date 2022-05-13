《異動股》四環（４６０）續回吐逾２％，澄清私有化不屬實

《經濟通通訊社１３日專訊》四環醫藥（００４６０）現價跌２﹒５％，報１﹒１７元，該
股成交約２５３８萬股，涉資２９９１萬元。
四環醫藥（００４６０）公布，注意到若干媒體於昨日發表文章聲稱該集團正與潛在投資者
就私有化進行談判，並披露相關估值及私有化作價等信息。該集團特此聲明有關新聞內容不屬實
。
集團指，經過一切查詢後，董事會確認有關報道概不構成須予披露的內幕消息，亦不知悉任
何必須公布的其他內幕消息。
現時，恒生指數報１９６４３，升２６３點或升１﹒３６％，主板成交１４６﹒５１億元。
國企指數報６７０１，升１０７點或升１﹒６２％。恒生科技指數報３９６７，升１０２點或升
２﹒６６％。
即月期指新報１９５４２，升３１０點，低水１０２點。即月國指期貨報６６７８，升
１２２點，低水２４點。即月科指期貨新報３９５６，升１１６點，低水１８點。
上證綜合指數報３０７０，升１５點或升０﹒５２％，成交５５４﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１１１１８，升２３點或升０﹒２１％，成交６９８﹒９０億元人民幣。
（ｈｃ）
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