《異動股》東方海外揚６％，廣汽升近４％，獲納ＭＳＣＩ中國指數

《經濟通通訊社１３日專訊》東方海外（００３１６）現價升６﹒３７％，報２１７元，該

股成交約６５萬股，涉資１﹒３８億元，盤中高見２１７元，最低見２０６﹒８元；廣汽

（０２２３８）升３﹒７９％，報６﹒５８元；泡泡瑪特（０９９９２）升２﹒５２％，報

３０﹒５元；百濟神州（０６１６０）升５﹒４５％，報７８﹒４元。

ＭＳＣＩ今日公布半年度指數審核變更結果，涉及ＭＳＣＩ中國指數、ＭＳＣＩ中國Ａ股在

岸指數以及ＭＳＣＩ中國全股票指數，將於５月３１日收市後正式生效。其中最值得關注的是

ＭＳＣＩ中國指數，因為該指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數，因此股票進入ＭＳＣＩ中國指

數，便意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。

在此次調整中，ＭＳＣＩ中國指數將新納入３３隻中國股票，包括２８隻Ａ股標的；剔除

４４隻，其中包括２１隻Ａ股。在新納入名單中，市值最大的前三隻股票分別是東方海外國際、

廣汽集團、華熙生物（滬：６８８３６３）。值得注意的是，「盲盒第一股」泡泡瑪特本次也被

納入ＭＳＣＩ中國指數，而鋰電龍頭富臨精工（深：３００４３２）、滴滴ＡＤＲ、天境生物

ＡＤＲ則遭到剔除。

此外，ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數將新納入２１個成分股，前三大新股為百濟神州、晶科能

源（滬：６８８２２３）、廣汽集團，剔除１５隻成分股。

ＭＳＣＩ中國全股票指數中新增３２隻個股，剔除４９隻股票。以總市值計，最大的三隻新

增個股為晶科能源、東方海外國際和廣汽集團。跟蹤上述兩隻指數的海外資金相對較少，調整或

不會帶來顯著的資金進出。

現時，恒生指數報１９７８４，升４０４點或升２﹒０９％，主板成交４４９﹒８３億元。

國企指數報６７５９，升１６４點或升２﹒５０％。恒生科技指數報４０２０，升１５５點或升

４﹒０３％。

即月期指新報１９６８５，升４５３點，低水１００點。即月國指期貨報６７３７，升

１８１點，低水２３點。即月科指期貨新報４０１３，升１７３點，低水８點。

上證綜合指數報３０７３，升１８點或升０﹒５９％，成交１６６３﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１１１０７，升１２點或升０﹒１１％，成交８０１﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２１７元 升６﹒３７％

廣汽（０２２３８） ６﹒５８元 升３﹒７９％

泡泡瑪特（０９９９２） ３０﹒５元 升２﹒５２％

百濟神州（０６１６０） ７８﹒４元 升５﹒４５％

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（ｅｒ）

