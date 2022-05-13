《午市前瞻》專家料港股今年難跌亦難升，京東科技仍有望上市

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報１９７６７，升３８７點或２％，主板成交

６２８﹒４８億元。恒生中國企業指數報６７４８，升１５３點或２﹒３３％。恒生科技指數報

４０１５，升１５０點或３﹒９％。



＊張智威：科技股有彈幅無升幅＊



隔晚美國「鴿派」鮑威爾成功連任聯儲局主席，此後再度安撫市場指未來兩次議息每次加息

半厘是合適的，美股靠穩。港股今早跟升，上午曾反彈逾４００點。信誠證券聯席董事張智威向

《經濟通通訊社》表示，預計本年全年港股都會反反覆覆，３月中低位１８２００點已可確認見

底，短期亦較難跌穿１９０００點，但上望至兩萬點以上阻力亦有。他指，短期加息預期下美股

難有較好表現，唯有寄望中國刺激經濟措施能夠帶動股市表現。

科技跌後獲撈底，為今早升市最大動力，但張智威預期科技股維持「有反彈、無升幅」，即

使憧憬中央為谷ＧＤＰ而鬆綁監管，但中美角力牽扯中概股，再加上自身盈利收窄，前景堪憂。

另外日前傳出京東（０９６１８）旗下金融科技公司京東科技未獲中證監批准而須押後來港上市

，張智威預期京東科技仍有望於第三季或今年內上市，但中央對金融科技公司監管仍然手緊，上

市能短線沖喜大市，中長線無以為繼。（ｈｃ）

