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13/05/2022 18:27

【企業盈警】佳景集團（７０３）料首季虧損擴大至３４９０萬元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》佳景集團（００７０３）發盈警，指今年３月底止第一季錄得
虧損約３４９０萬元，而去年同期則錄虧損約２９４０萬元。
　　期內，錄得毛利率約６８％、負ＥＢＩＴＤＡ約１１６０萬元，而２０２１年同季之毛利率
約為６９﹒４％及ＥＢＩＴＤＡ約為４８０萬元。
　　集團指，自今年初以來爆發嚴重疫情，集團營業額大幅下跌約３６﹒５％，錄得的虧損主要
歸因於儘管集團自物業投資業務錄得溢利約２６０萬元，惟食物及餐飲業務錄得虧損約３３９０
萬元及食品手信業務錄得虧損約２００萬元。
　　於本期間，就主要與集團在中國大陸之附屬公司有關之海外業務換算匯兌差額而言，集團於
本期間錄得未經審核其他全面虧損約２５０萬元。同時，集團並無就位於澳門耶穌會紀念廣場２
號牌坊廣場購物旅遊中心鄰近旅遊熱點之商業物業錄得任何公允價值收益或虧損。
　　但集團又指，自４月以來，疫情規模漸現好轉跡象，加上疫苗接種率提高及疫情受控，使香
港逐步放寬部分社交距離措施。倘社交距離措施及旅遊限制可再逐步放寬，讓旅客最終可自由來
往港澳，集團之業務將有望得到改善。（ａｃ）

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