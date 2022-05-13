【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒３億人幣，買美團沽小米

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開２３５點，報１９６１５點。最高升５４５點報

１９９２５點，最低升２２７點報１９６０８點。恒指收報１９８９８點，升５１８點或

２﹒６８％。

按額度計算，北水全日淨流入４５﹒３億元人民幣，減少３５﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最

多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１１６６﹒４８億元增加０﹒９％。其中港股通成交２５２﹒８億元，佔總成交

２１﹒７％。

美團升６﹒７５％報１６７﹒６元，北水淨買入１１﹒４億元；騰訊控股升２﹒９６％報

３５４﹒４元，北水淨買入５﹒５億元；中國移動升１﹒７９％報５１﹒１元，北水淨買入４億

元。

小米集團升６﹒５６％報１１﹒０４元，北水淨賣出２﹒１億元；中芯國際升１﹒４％報

１５﹒９８元，北水淨賣出０﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １１﹒３８

騰訊控股 （００７００） ５﹒４９

中國移動 （００９４１） ４﹒０３

快手 （０１０２４） ２﹒９３

理想汽車 （０２０１５） ２﹒３２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） －２﹒０７

中芯國際 （００９８１） －０﹒６３

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