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13/05/2022 18:00

【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒３億人幣，買美團沽小米

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開２３５點，報１９６１５點。最高升５４５點報
１９９２５點，最低升２２７點報１９６０８點。恒指收報１９８９８點，升５１８點或
２﹒６８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４５﹒３億元人民幣，減少３５﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最
多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１１６６﹒４８億元增加０﹒９％。其中港股通成交２５２﹒８億元，佔總成交
２１﹒７％。
　　美團升６﹒７５％報１６７﹒６元，北水淨買入１１﹒４億元；騰訊控股升２﹒９６％報
３５４﹒４元，北水淨買入５﹒５億元；中國移動升１﹒７９％報５１﹒１元，北水淨買入４億
元。
　　小米集團升６﹒５６％報１１﹒０４元，北水淨賣出２﹒１億元；中芯國際升１﹒４％報
１５﹒９８元，北水淨賣出０﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒３８
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　５﹒４９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　４﹒０３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒９３
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　２﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－２﹒０７
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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