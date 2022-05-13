《美元走勢－羅明立》歐元料試２０１７年初低位１﹒０３４０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒７６ １２９﹒３５ １２８﹒３５

歐元╱美元 １﹒０４００ １﹒０４１３ １﹒０３７４

英鎊╱美元 １﹒２１２８ １﹒２２３１ １﹒２１９１

美元╱瑞郎 １﹒０００６ １﹒００４１ １﹒０００３

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４９１

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《美元走勢》美國參議院星期四（１２日）確認鮑威爾繼續執掌聯儲局，以應對４０年來最

厲害的通脹，投資者相信局方將維持強硬的貨幣政策立場。美國４月ＰＰＩ按年增長１１％，跟

ＣＰＩ一樣由高位稍為回落但高於市場預期。芬蘭宣布將申請加入北約（ＮＡＴＯ），預計瑞典

也將跟隨，歐洲地緣局勢緊張將加劇，市場關注俄羅斯的反應。美元繼續受到追捧，美匯指數升

至１０４﹒７０，歐元跌穿１﹒０４。

有歐洲央行官員認為儘管貨幣政策步伐無需要跟美國一致，但呼籲管理委員會要採取行動應

對通脹。現時區內通脹比央行目標水平高出不少，之前已有多位官員都有類似的表態，相信７月

加息機會仍高。不過，俄烏戰事對歐洲國家的經濟產生不少衝擊，而英國接連加息後經濟明顯放

緩的結果亦可能影響歐央行的決定，近期美元持續強勢，歐元料繼續受壓，下試２０１７年初的

低位１﹒０３４０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２２３０ １﹒２１００ １﹒２２７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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