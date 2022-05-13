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13/05/2022 11:51

【內房困局】據報融創備好資金兌付「２０融創０１」首期一成本金

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據Ｄｅｂｔｗｉｒｅ引述信用債分析師和債券持有人報道，融
創中國（０１９１８）非正式表示，已準備好資金用於償還「２０融創０１」於５月１５日首期
應兌付的１０％本金。「２０融創０１」發行規模４０億元，附帶回售選擇權。
　　融創昨日表示，公司未能在周三寬限期屆滿前支付２９５０萬美元的票據利息，並預計不會
在其他票據到期時或在相關寬限期內償付債務。（ｂｉ）

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