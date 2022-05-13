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13/05/2022 08:56

金管局兩日內三度入市，再承接２８﹒６５億港元沽盤

　　《經濟通通訊社１３日專訊》金管局兩日內三度入市。因港元匯價觸及７﹒８５弱方兌換保
證價，金管局在紐約時段再承接約２８﹒６５億港元沽盤，釋出３﹒６５億美元，令下周一
（１６日）本港銀行體系結餘降至大約３２９０億港元。
　　連同昨日兩度入市，金管局三度合共向市場買入８５﹒３３億港元。（ｃｌ）

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