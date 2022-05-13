領展擬以１１億元收購３個長三角物流資產



《經濟通通訊社１３日專訊》領展房託（００８２３）管理人領展資產管理公司宣布，擬以

總代價９﹒４７億人民幣（約１１﹒０２億港元）收購一項位於長江三角洲的領先物流資產組合

１００％權益，以獲得三個位處交通樞紐的優質現代化倉庫物業。領展將以內部資金及債務融資

安排支付是項收購。預期整項交易將待常熟北資產竣工後於今年７月完成。



＊可帶來即時收益及理想回報＊



收購代價以議定物業價值１１﹒０６億元人民幣為基準，較該組合於估值日約１１﹒２８億

元人民幣的物業估值折讓２％。是次交易須待賣方福建東百集團（滬：６００６９３）之股東於

股東大會審議通過，該大會預期於本月召開。賣方東百集團將繼續為該組合提供運營管理服務。

領展行政總裁王國龍表示，是次收購不僅有助領展在內地主要物流樞紐拓展版圖，更能為集

團帶來即時收益及理想回報，相信該組合將能受惠於電子商貿的蓬勃發展及現代化物流服務的殷

切需求，未來具增長潛力。



＊其中兩個已投入營運＊



該三個物流資產的總建築面積約１９﹒２１萬平方米，可出租總面積為１８﹒８６萬平方米

。其中嘉興和常熟南的物流資產已投入營運，並已全部出租予中國內地領先的第三方物流商、電

子商貿及製造業公司。而常熟北的資產則於最後建設階段，預計將於５月落成，目前預租進度良

好。

該組合坐落長三角發展成熟的物流樞紐，擁有三個位於浙江省嘉興市及江蘇省蘇州常熟市的

現代化倉庫。嘉興和常熟均屬上海的衛星城市，位處上海１﹒５小時經濟圈內，地理位置優越，

並擁有完善的交通網絡，與上海大都市圈緊接相連，因此能擔當區域配送中心，滿足來自第三方

物流、電子商貿和消費品行業的殷切物流服務需求。（ｃｌ）

