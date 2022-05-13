《港元利率》金管局入市後，港元一個月及以下各期拆息仍全線下跌

《經濟通通訊社１３日專訊》剛獲美國參議院確認連任的聯儲局主席鮑威爾重申，聯儲局可

以在未來兩次議息會議各加息半厘，以壓抑物價。雖然金管局兩日內三度入市支持港匯，但今日

港元一個月及以下各期拆息全線下跌，其中，一個月期回落至０﹒１７９５８厘，與美元

ＬＩＢＯＲ息差輕微擴闊至６７個基點。

隔夜息連跌三天，報０﹒０４４３５厘，一周錢亦降至０﹒０６９７６厘，但三個月拆息進

一步升至０﹒８２６６１厘，為２０２０年６月以來最高，與美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至約６０

個基點，而六個月拆息漲至１﹒５５５０６厘，一年期高見２﹒４８９５８厘，為２０１９年１

月以來最高。



＊港匯續徘徊於弱方兌換價左右＊



金管局兩日內三度入市，合共向市場買入８５﹒３３億港元，令下周一（１６日）本港銀行

體系結餘降至大約３２９０億港元，但港元匯價持續徘徊於７﹒８５弱方兌換水平附近，最新報

７﹒８４９９。

鮑威爾表示，局方將致力控制通脹，儘管並非易事，但相信仍有途徑可達到目標，同時不能

保證美國經濟可以軟著陸。

港股昨日低收４４４點後，今早高開２３５點後暫時最多曾漲近４４５點，見１９８２５，

現時仍升約４２７點。（ｃｌ）

