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13/05/2022 16:30

本港首季ＧＤＰ按年跌４％，政府降全年增長預測至１－２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》根據政府統計處今日發布的修訂數字，本港實質本地生產總值
在今年第一季按年收縮４％，逆轉先前四季的增長趨勢，與預先估計相同，上一季則擴張
４﹒７％。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼去年第四季幾無變動後，在第一季下
跌３％，修訂自預先估計的下跌２﹒９％。
　　政府經濟顧問梁永勝表示，鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化但本地經濟
活動應會逐步恢復，２０２２年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的２％至
３﹒５％，向下修訂至１％至２％。政府將繼續密切留意情況。作為參考，私營機構分析員的最
新增長預測介乎－０﹒５％至２﹒２％，平均約為１﹒３％。
　
＊疫情緩和與消費券計劃支持內需＊
　
　　他表示，展望未來，環球經濟前景轉差，或會繼續影響香港的出口表現。烏克蘭局勢持續緊
張料會使國際能源和商品價格維持高企，加劇對供應鏈及運輸的干擾，並打擊經濟氣氛。面對通
脹加劇，主要央行料將加快收緊貨幣政策，進一步壓抑環球經濟增長。環球疫情的演變和中美關
係的發展也會增添不確定性。不過，隨著本地疫情好轉，內地與香港之間跨境運輸不暢的情況可
望逐漸緩解，從而為對外貿易提供一些紓緩。
　　他續稱，隨著本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，經濟活動往後應會有所恢復。新一輪
消費券計劃，加上「２０２２保就業」計劃和臨時失業支援計劃，將為內部需求提供額外的支持
。事實上，近期消費和營商氣氛已出現明顯改善。（ｃｌ）

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