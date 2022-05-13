【夜期時段】即月期指報１９７４７點，跌２１點，低水１５２點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７５７點，跌１１點，低水
１４２點，最新報１９７４７點，跌２１點，低水１５２點，合約成交５５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７７０點，跌２點，低水３７點，最新報６７６４點，跌
８點，低水４３點，合約成交３２３張。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|中國故事13/05/2022
《神州經脈》4月新增貸及社融大遜 停辦護照假消息 A場全周升
|財經熱話13/05/2022
MSCI中國指數新貴落鑊 東方海外漲逾8%
|財經熱話13/05/2022
李澤楷：ViuTV首季廣告收入雙位數增長 視乎股東利益增加MIRROR演唱會場次
|FOCUS13/05/2022
【FOCUS】方舟軟銀落神壇 「股神」依舊笑春風
|財經熱話13/05/2022
瑞聲首季盈利大跌大行看法謹慎 最熊美銀目標價14.3元
|財經熱話13/05/2022
【芯片股翻生？】中芯已見底？華虹曾漲11% 邊隻值博率高？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰