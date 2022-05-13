【夜期時段】即月期指報１９７４７點，跌２１點，低水１５２點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７５７點，跌１１點，低水

１４２點，最新報１９７４７點，跌２１點，低水１５２點，合約成交５５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７７０點，跌２點，低水３７點，最新報６７６４點，跌

８點，低水４３點，合約成交３２３張。

