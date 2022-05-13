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13/05/2022 18:53

《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，美國公布紐約聯儲製造業指數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐洲央行執委發表講話，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料
為下周一（１６日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間下周一４：４０ｐｍ，歐洲央行執委連恩和帕內塔發表講
話。晚上８：５５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加美國抵押貸款銀行協會（ＭＢＡ）
的一次討論。

＊日本公布ＰＰＩ，中國公布失業率等數據＊

　　數據方面，下周一本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月生產者物價指數，月率升幅料由
０﹒８％收窄至０﹒７％，年率升幅料由９﹒５％收窄至９﹒４％。本港時間１０：００ａｍ，
中國公布４月工業生產，年率升幅料由５％收窄至０﹒５％，年率升幅料由６﹒５％收窄至５％
；４月零售銷售年率跌幅料由３﹒５％擴大至６﹒２％，年率升幅料由３﹒３％收窄至１﹒２％
；４月失業率料由５﹒８％升上６％。本港時間２：００ｐｍ，日本公布４月工具機訂單。同一
時間，德國公布４月批發物價。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月貿易收支。本港時間
８：３０ｐｍ，美國公布５月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由２４﹒６降至１５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：恆偉（０８２１９）、ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ
（０８４９１）、智紡（０８５２１），下周日公布業績的公司有：驢跡（０１７４５）、中手
游（００３０２）、融信（０３３０１）、首程控股（００６９７）、卡姆丹克（００７１２）
、數碼文化（０８１７５）、超人智能（０８１７６），下周一公布業績的公司有：中科天元
（０１１５６）、敏華（０１９９９）、中國黃金（０２０９９）、高豐（０２８６３）、偉易
達（００３０３）、ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）、瑞港建設（０６８１６）等。（ｗａ）

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