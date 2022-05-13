《本港樓市》錦上路站柏瓏ＩＩ明起收票，折實入場費６２５萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》由信和置業（０００８３）、嘉華國際（００１７３）及中國

海外（００６８８）合作發展的港鐵錦上路站第一期發展項目「柏瓏ＩＩ」今日開價。首張價單

涉１６８伙，訂價由７４４萬至２１０４﹒２萬元。扣除最高１６％折扣優惠後，折實售價由

６２４﹒９６萬至１７６７﹒５２萬元，呎價介乎１６６３８元至１９５６７元。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容，是次售價繼續為「開心價」，明天起開始收票，

料下周有機會開售。他表示，首張價單提供一房至四房戶型，當中，１房佔２９伙、２房佔

１０７伙、３房佔２６伙、４房佔６伙。最低售價單位為１座１樓Ｂ８單位，實用面積３５２平

方呎，屬１房開放式廚房戶型，折實價６２４﹒９６萬元，折實呎價１７７５５元。

對於近日美國加息，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指，雖然港元滙價再

觸發弱方兌換保證，金管局需要入市，惟目前銀行體系結餘仍有逾３０００億港元，料在結餘跌

至１０００億港元之前，本港仍未有條件加息。他相信，本港加息壓力不大，且息口本身較低，

投資者仍然喜歡「買磚頭」。

柏瓏ＩＩ由３幢５座分層住宅大廈組成，共提供８０５伙，實用面積由３５１至９７７平方

呎。當中，一房及兩房戶分別佔樓盤單位約５６％及約１９％。大單位方面，三房戶佔１６９伙

，而「柏瓏Ｉ」未有提供的四房戶也首度推出，涉及３１伙，三房及四房戶分別佔樓盤單位約

２１％及３﹒９％。（ｓｌ）

