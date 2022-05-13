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13/05/2022 10:04

【特首選舉】南華早報：為規避美制裁，李家超競選僅接受本地捐贈

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《南華早報》報導，下任行政長官李家超的競選團隊僅接受
本地組織及商會的選舉捐贈，以規避公司及個人受美國制裁的風險。
　　據了解，李家超競選開支大約是林鄭月娥五年前競選的一半，當時競選開支逾１２００萬元
。李家超競選辦主任譚耀宗對接受選舉捐款的詳細安排不予置評，捐贈細節將按法律規定適時披
露。（ｈｙ）（ｚｚ）

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