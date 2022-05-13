【新冠肺炎】何栢良：西環居民打齊針可放心外出用膳

《經濟通通訊社１３日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，西環居民只要打齊針

，就可以放心外出用膳。他又指，醫學院幾乎所有師生都已經完成接種３劑疫苗，有相當強的防

禦力，而且每日都有做快速檢測，而過去一周醫管局職員的檢測和病人篩查亦幾乎無發現陽性個

案，認為醫院的安排對病人已有足夠的保障。

醫學院的訊息被指引起地區恐慌，何栢良指醫學院做法小心，才強烈呼籲師生暫時不要在堅

尼地城午膳，他認為政府可以加強資訊發放，公布不同地區的污水檢測結果，亦可按病毒量分成

不同等級，向公眾交代。他又建議政府仿傚澳門，設立可呈報陰性結果的系統，讓收到快速檢測

包的市民上報結果，方便統計，或者做抽樣調查，以便更精準調整策略。



＊建議取消「疫苗通行證」６個月寬限期＊



何栢良表示，本港每日有２００至３００宗確診個案，絕大部分都是無病徵或輕症，認為目

前防疫重點不應針對零星地區做污水檢測或針對個別地點做深入追蹤，而是更好推動疫苗接種。

他指本港有６２３萬人已經接種第２劑疫苗，但當中有１００萬人夠期仍未打第３針，建議可取

消「疫苗通行證」６個月的寬限期。（ｈｙ）

