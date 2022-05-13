【新冠疫苗】袁國勇：「滅疫」策略難持久，籲未打針市民勿再硬頸

《經濟通通訊社１３日專訊》政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目表

示，新冠病毒不會離開人類，「滅疫」策略不能持久，形容香港正進入「控疫」的狀態，將確診

個案盡量壓低，將重症和死亡個案減至最少，令醫療系統不致癱瘓，呼籲未打針的市民「不要再

硬頸」，盡早接種疫苗。

袁國勇又表示，以本港的疫情水平，單靠確診數字判斷疫情走勢不太可靠，應以死亡、重症

或院內檢測陽性的數字判斷，只要這些數值不上升，就可以繼續放鬆社交距離措施和入境防疫措

施。



＊本港已築防重症屏障＊



袁國勇表示，雖然堅尼地城出現疫情，但評估本港已有９１％至９５％市民，因為曾受新冠

病毒感染或已接種疫苗而有抗體，社會已經築起預防重症的屏障，認為居民只要打齊針，就不用

恐慌，到當區食肆用膳也沒問題。不過，抗體水平會隨時間下降，相信到１１月左右要打第４針

，高危人士要打第５針。他又表示，港大醫學院昨日發出提示，強烈呼籲師生本周避免到當區午

膳，是因為醫學院師生要經常進出醫院，不想感染病人，提醒師生小心，但他同意做法值得商榷

。（ｈｙ）

