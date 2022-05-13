【香港政情】政府擬月中提交架構重組議案，冀立會先成立小組審議

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會內會主席李慧琼表示，政府計劃在本月中向立法會提交
政府架構重組決議案，以及相關人事編製及財務建議。她匯報與行政長官辦公室主任會面的情況
時又表示，對方希望立法會議員考慮先成立小組，以便盡快審議相關議案，期望可以在下月底前
通過，以便新任政府可以盡快籌組領導班子。（ｈｙ）
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