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13/05/2022 16:50

【新冠肺炎】本港再增３名患者離世，第五波累計９１４６人死亡

　　《經濟通通訊社１３日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港再錄多３宗新冠
肺炎患者死亡個案，第五波疫情累計共９１４６人離世。
　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時仍有７９９名確診病人留
醫，當局再呈報多３名染疫者離世，涉及２男１女，其中一名８０歲男士５月１１日離世，其餘
兩人昨日離世，年齡分別為８４及８６歲，其中一人沒有打針，一人已打１針。（ｈｙ）

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