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即市新聞

13/05/2022 16:36

《小傳日記》碧服見底買力強，復甦起行就炒上！

　　《小傳日記》原本今日係「黑色星期五」，不過魚缸睇落就唔算太黑，全日都升返唔少，臨
尾升幅仲拉到上超過５００點，不過成交都係差咁啲，都係１１００億銀多啲，水流麻麻。
　　升市除咗科網佬之外，今日堆物管佬都表唔錯，大佬碧服（０６０９８）由頭升到尾，皆因
有大行唱好，匯證就睇好碧服維持今年盈利目標要多４成，相信碧服佢可以逆市達成目標，維持
佢「買入」評級，所以今就抽高多過一成，報２８﹒１銀。其次物管佬今日都成績標青，融創服
務（０１５１６）升多過一成一，報３﹒５５銀，旭輝永升（０１９９５）同樣升多過一成一，
報８﹒４５銀，寶龍商業（０９９０９）反彈多過一成三，報６﹒０２銀，華潤萬象
（０１２０９）升多過８巴仙，報３８﹒２銀。
　　睇返盤數今日碧服買力驚人，淨流入由噚日４４３２萬銀增加到去今日嘅１﹒８２億銀，主
動買盤佔總成交６６％，其中每宗成交大過一球嘅大戶成交主動買盤更加佔６９％，睇嚟好多缸
友都打算趁低撈咗物管龍頭先算。
　　睇返圖都見到碧服近呢幾日都有觸底跡象，而且早兩日成交量都減少，兩三日都跌唔穿２４
銀，可以先睇係初步支持位。睇埋預期ＰＥ都回落到去１３倍，低過之前唔少，所以呢啲位都係
幾吼得過。睇埋基本面，雖然神州封控都未知幾時會完，不過市道唔好就正正有利碧服繼續搞收
購，就算唔收購，之前低價買落嘅同行業務都可以喺復甦之後為碧服貢獻增長動力，如果想部署
復甦概念都可以留意吓，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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