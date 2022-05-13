《真知灼見－溫灼培》投資英國的遠慮近憂

《真知灼見》自英鎊匯價兌港元跌穿９﹒６後，投資者對投資英國及英鎊的興趣明顯大增。

在作出上述投資前有甚麼大家需要關注呢？

從５月５日英國地方選舉中顯示，約翰遜所屬的保守黨大敗，失去超過４００個議席。事件

令人擔心保守黨的執政地位。不過，在這次地方選舉中，大家關注的焦點都不在此。市場更關心

是蘇格蘭及北愛爾蘭情況。在蘇格蘭，一直主張獨立的蘇格蘭民族黨成了大贏家，聯同另一主張

獨立的蘇格蘭綠黨佔了當地議會大比數，使蘇格蘭日後再次舉行獨立公投機會大增。但這亦非約

翰遜政府最頭痛地方。更致命的是，在北愛議會選舉中，主張把北愛回歸愛爾蘭的民族主義政黨

，新芬黨勝出。雖然得票率只有２９％，即使今天北愛作出脫英公投也不足以扭轉局勢，但其勝

出具備一定象徵意義，因其結束了民主統一黨（親英政黨）一個世紀以來的治理。



＊歐盟市場與北愛分裂，兩者如何抉擇＊



新芬黨的冒出，與英國脫歐不無關係。脫歐後，由於英國不再屬於歐盟，所以歐盟要求英國

在北愛與愛爾蘭之間重建關卡；而有關做法會使北愛與愛爾蘭兩地人民分離，不排除這是導致北

愛人民心存轉向脫英並支持新芬黨的原因。令事情更壞的，是歐盟警告如英國單方面取消《北愛

爾蘭協議》，歐盟將暫停脫歐後與英國的貿易協議。言下之意，即如果英國拒絕於北愛重建關卡

，歐盟將不會再承認過去與英國所達成的脫歐協議，不會容許英國貨物可以免關稅形式進入歐盟

單一市場。明顯，約翰遜政府正陷入兩難局面。設關卡可能會導致北愛分裂，不設關卡則可能會

失去歐盟這個佔英國一半出口的市場。



＊英國經濟已見轉弱＊



除了上述政治遠慮，英國本身也有經濟的近憂。英國３月份ＧＤＰ，按月比已出現收縮

０﹒１％，幸好於整個第一季按季比仍有０﹒８％增幅。不過，受到家居能源費用（煤及電費）

於４月份起大幅上漲５成因素影響，可預期於本月２０日英國公布的４月零售銷售將出現大幅下

跌（３月按月已見回落１﹒４％）。令事情更壞的是，面對高通脹環境（３月年通脹率７％），

英倫銀行又不得不繼續加息。按利率期貨市場價格變化顯示，市場預估到今年底，英息還可能要

被迫加息至１﹒７５％，大大增加英國經濟出現「滯漲」的風險。理解上述一切後，應否繼續投

資英國，相信各位讀者心中有數了。



＊芬蘭啟動加入北約，歐洲情況或更亂＊



最後有一則新消息。周四晚（１２日），芬蘭總理馬林（Ｓａｎｎａ Ｍａｒｉｎ）與總統

尼尼斯托（Ｓａｕｌｉ Ｎｉｉｎｉｓｔｏ）透過新聞稿方式，共同聲明支持芬蘭加入北約。有

關聲明，被視為芬蘭正式啟動加入北約申請的第一步，而德國總理朔爾茨亦表示會全力支持芬蘭

。芬蘭的決定，令人擔心會使已見混亂的歐洲情況更亂，歐元匯價急挫，資金大舉轉返美元及美

債避險。今早（１３日）於亞洲市場，美匯指數見１０４﹒７３指數點，美國１０年債息則回落

至２﹒８５８７％。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

