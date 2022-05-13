《基金債券攻略－凌風》債券可以是寶藏，也可以是垃圾？！

《基金債券攻略》上日提到，近年港人對債券的認識，很大可能是始於２０１１年推出的

ｉＢｏｎｄ，即通脹掛勾債券。如是的話，大家可能會認為，投資債券應該很保守，也是很安全

吧！

也許是的，因為ｉＢｏｎｄ，以至後來的銀色債券（同樣是通脹掛勾，但保證息率較高，對

象是６０歲或以上人士），以及最新的綠色債券，都是由香港政府發行。即使今時今日，港府花

了大量儲備去應對過去兩年的疫情，但應該沒有人會相信，香港政府會賴債，又或者無能力償還

你的本金吧！

這是正確的，因為香港政府仍然很有錢，而且，那些債券只不過是３年期，未來３年港府的

財政斷不會惡化到賴債吧！因此，只要是由國家層面，或像香港這類地方政府，又或者公營機構

發行的債券，安全性都很高。

當然，我必須補個Ｄｉｓｃｌａｉｍｅｒ，因為個別國家還是會財政不穩，同樣會賴債的。

過去一些新興市場國家就曾經試過賴債，所以，買這些國家發行的債券，也未必穩陣。

不過，我想花較多篇幅分析的，不是「高風險」的政府債券，而是企業債券，因為企業債券

才是小投資者較常接觸到，而且也較易買到的。

我在上日的文章中也「劇透」了，我所指「投資債券高風險」，主要不是指政府債券，而是

企業債券。因為過去一年，大家經常在財經新聞中聽到中國恆大（０３３３３）的債券有可能違

約，又說她的債券價格大跌等等。

我身邊也有朋友買了恆大的債券，部分原因是近年很多私人銀行，甚至經紀行都推介這些企

業債券，尤其是內地房地產企業發行的債券（下稱內房債）。其中一個原因當然是她們的息率十

分吸引，動輒都有６－８厘，逾１０厘的也比比皆是！

再者，私人銀行把這些債券拆細了，現在大約２０萬美元左右就可以入場，雖然不致人人都

買得起，但客戶層面確實擴闊了很多。

我不反對大家買這些債券，但最重要是，大家必須明白，高息背後的風險。首先，這些內房

債很多都不屬於投資級別，即以標準普爾的債券評級中，只獲ＢＢ或以下評級。

如果是非投資級別的債券，市場有個俗稱，就是「垃圾債券」。不過，我又必須說明一下，

即使是「垃圾債券」，也不是完全不可以沾手。事實上，很多專業投資者都喜歡挑選這些「垃圾

債券」來投資。無他，這些債券有可能是「垃圾」，但也可能是「寶藏」。

我以恆大的債券為例，雖然她們的價格普遍都跌了一大截，有些更超過五成，但如果你肯定

恆大可以安然渡過今次危機，不會賴債的話，你現在以五成的價格買入，將來又可以收回百分百

本金，其間還可以收高息，回報不是很吸引嗎？

當然，萬一估計錯誤，真的有可能Ｔｏｔａｌ Ｌｏｓｓ，或者蝕一半。因此，我認為，這

些高難度動作，還是留給專業投資者來做吧！

我們小投資者的資金有限，即使這類企業債的門檻降至２０萬美元一張，但我們能有幾多個

２０萬美元呢？如果不夠多，就達不到分散風險的原則。

那麼，我們小投資者可以怎樣呢？下次再續。《凌風》



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