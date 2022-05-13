《投資新視野－鄧嘉南》地緣衝突推升能源價格，加速能源轉型投資



《投資新視野》俄羅斯現時為歐洲供應４０％的天然氣，停止由俄羅斯進口石油和天然氣將

為全球能源市場帶來數十年來最大型的結構性轉變。這次巨變適逢全球從化石燃料轉型至潔淨能

源的關鍵階段，有助支持低碳經濟發展。



＊烏克蘭危機改變能源市場平衡＊



對投資者而言，市場價格訊號顯示全球已從能源供應充足、價格相對穩定的十年，進入價格

高企及反覆波動的時期，特別是化石燃料。近期的事態發展將如何影響整體能源轉型是值得我們

深思的重要議題。

能源體系通常受三個主要因素的均勢變動所影響：供應穩定性、供應經濟與及供應對環境造

成的影響（「能源三難困境」）。然而，烏克蘭危機改變了首兩項因素的遊戲規則。歐洲再也無

法獲得充裕的天然氣供應，化石燃料價格亦明顯上升。



＊短期市場重新調整，油價預計將持續波動＊



從碳排放角度而言，一個短期內令人不安的事實是：歐洲及亞洲使用動力煤發電的需求可能

增加。歐洲將成為現貨液化天然氣的第一個停泊港口，俄羅斯的風險溢價或會持續多年；亞洲獲

得的全球天然氣供應將會減少。

在市場就俄羅斯（包括來自間接途徑）、伊朗、利比亞、委內瑞拉及重振之後的美國頁岩油

氣業的供應作出調整之際，預計油價將保持極度波動。此外，石油輸出國組織的長期油價理念亦

面對兩難困境：應該提取原油，使價格受控？抑或暫停提取，令市場價格升至較佳水平？在當前

市況下，油組可以增加產量及獲得理想的油價，但這不會長期持續，正如２０１４年的情況。



＊潔淨能源更具經濟效益，加速能源轉型＊



隨著天然氣及煤炭價格急升，可再生能源較過往更具經濟效益。然而，在短期內，鑑於利率

上升及國防開支增加，加快潔淨能源基建投資將為歐洲國家的預算帶來極大挑戰。即使沒有發生

烏克蘭衝突及能源衝擊，能源轉型亦會在「基建及實施」方面遇上重大考驗，需要純熟的管理技

巧。

長遠而言，近期的事態發展應會進一步加速能源轉型。佔全球超過７０％碳排放的國家現已

制訂淨零碳排放目標，而且較２０１８年更了解能源轉型的迫切性及龐大資本需求。受惠於技術

發展、消費者偏好及加強碳排放監管，令交通電氣化的進度超於預期，特別是輕型車輛。

全球並無既定方法應對能源轉型及商品供應緊張造成的衝突，而商品市場自２月起便由於供

應中斷而出現異常的價格走勢及波幅。雖然暫時再次使用燃煤發電或令能源系統擺脫污染性燃料

的過程短暫停頓，但氣候問題迫在眉睫，加上多國決意不再依賴俄羅斯石油及天然氣供應，將迫

使決策官員、監管機構及最終消費者致力加快能源轉型，繼而影響全球投資者。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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