《積金有道－劉家怡》ＥＳＧ投資吸引新世代注目

《積金有道》ＥＳＧ投資是近年炙手可熱的議題，政府發行的綠色零售債券亦在上星期截止

認購，反映出社會大眾對未來更有承擔，願意在投資層面作出貢獻，形成一股新趨勢。而作為未

來主人翁的年輕人，在關注可持續發展的態度亦更為明顯，我們早前發布的「ＡＩＡ理想退休生

活調查」顯示，大部分１８－２９歲新世代受訪者較認同ＥＳＧ投資理念，希望未來的退休投資

有可持續投資成分。



＊ＥＳＧ不只是投資概念＊



ＥＳＧ和綠色投資近年備受全球投資界重視。但其實ＥＳＧ不止是「環保」，其實它是由「

環境」、「社會」及「管治」三部分所組成，而執行或者實踐ＥＳＧ策略，有助創建更美好的社

會，更綠色、更可持續的世界，因而吸引到越來越多港人留意。

ＥＳＧ不只是一個投資概念，更可以讓大家在資本市場中身體力行、運用自身影響力去推動

社會可持續發展。「ＡＩＡ理想退休生活調查」顯示，新世代原來在退休投資方面既關心回報，

亦十分重視ＥＳＧ投資。七成新世代認同ＥＳＧ投資理念，較整體水平為高（６２％），七成新

世代希望未來的退休投資有可持續成分。



＊市場涉ＥＳＧ強積金投資額增８８倍＊



由此可見新世代在投資理財上追求回報同時，亦重視可持續投資。事實上，根據積金局數字

顯示，２０２１年涉及ＥＳＧ的強積金投資金額達到１５２億港元，較２０１１年的１﹒７億港

元，增長高達８８倍；近年有不少以ＥＳＧ為主題的緊貼指數集體投資計劃基金（ＩＴＣＩＳ）

面世，在２０２０年１１月至今年１月期間，就新增了１６隻以ＥＳＧ為主題的ＩＴＣＩＳ，逐

漸成為其中一種主流。

強積金市場早於２００６年，就已經推出具ＥＳＧ概念的強積金基金供市民選擇。強積金成

員進行退休投資規劃時，亦不妨將ＥＳＧ因素考慮在內。



＊選用電子結單，將環保理念注入強積金管理＊



若果對ＥＳＧ投資沒興趣，但又想在強積金管理上推動可持續發展，其實也可善用數碼方式

。調查亦揭示，９１％新世代受訪者以電子渠道方式處理強積金相關事宜，身體力行減少紙本消

耗，將環保理念注入強積金管理當中，較整體水平（７８％）高。大家不妨也向新世代學習，例

如可揀選收取電子結單，將環保理念注入強積金管理當中，減少消耗紙張，不要看輕自己每一個

小行動，要深信每個小改變，都可以帶來微妙的正面影響。

另外，業界引頸以待的積金易平台，正在密鑼緊鼓地籌建當中，並將於２０２５年全面投入

服務，屆時將會通過自動化和數碼解決方案，改善運作效率、提升用戶體驗和減少紙本交易，同

時縮短強積金制度所涉工作的處理時間和降低相關行政成本，為持份者全方位帶來最大裨益。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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