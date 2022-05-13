《品中資－羅國森》經濟復甦股組合，博升三成

《品中資》近期中央就當前的經濟形勢作出針對性措施，包括重推大型基建項目，以及促進

平台經濟的發展。除了盡快完成專項整改，還將出台支持平台經濟規範發展的具體措施，意味著

針對平台經濟股的監管很快就會告一段落。

這無疑是對當前疲不能興的股市注入強心針。我認為，大部分中資股都應該初步見底。只不

過，外圍股市仍然受美國的通脹壓力，以及加息和縮表步伐困擾，而港股也不能倖免。

但這正是時候收集受惠股，以迎接內地經濟復甦的好機會。經過兩星期的醞釀，今日終於跟

大家推介和點評個股了。

前一篇品評提到，三大中資基建股，包括中交建（０１８００）、中國中鐵（００３９０）

（下稱中鐵）及中鐵建（０１１８６），經過多年來的低潮，今次有望迎來上市以來的「第三春

」。

而且，今年以來這三大中資基建股也確實逆市造好，當中的中鐵更升了三成二，是三者之中

表現最好的一隻。不過，經過多番思量之後，我決定不選她們，主要因為她們的數據實在太差了

。

我指的數據就是她們的淨利潤率（或稱邊際利潤率）實在太低了，十多年來仍未有太大改善

。三者的淨利潤率都只有兩個巴仙多一點，其中中交建是２﹒７％，中鐵是２﹒４％，而中鐵建

更只有２﹒１％。

我認為是太低了，因為只要任何一項工程有任何失誤，便有可能由賺變蝕。當年中鐵建的中

東項目令她們大幅虧損４１億元便是一個活生生的例子。

不過，從估值的角度，這三大基建股也實在太低殘了，預期市盈率只有不足３倍，而息率則

有近５厘，其中中交建和中鐵建更逾６厘。由於她們是基建股，經營風險不算高，某程度可以抵

銷淨利潤率過低的缺點。

因此，如果大家要在這三大之中選一隻去收集，我也不會太反對。如果我揀，我會稍為傾向

中交建的，一來她的淨利潤率是三者之中最高，二來她最近也有分拆的消息，股價有機會追落後

。



＊海螺中聯估值吸引＊



在這三大基建股之外，我最看好的其實是兩隻基建材料和基建設備股，包括海螺水泥

（００９１４）（下稱海螺）和中聯重科（０１１５７）（下稱中聯）。前者的業務是生產和銷

售水泥，而後者則是重型機械。

曾幾何時，海螺和中聯都是我曾經推介和鍾愛的舊經濟股，但前幾年新經濟股冒起，我也沒

再沾手這些股票了。今次因為內地會重新推動基建，我相信，這類舊經濟股又可以抬頭了。

正正因為過去幾年受人忽視，無論是海螺還是中聯，她們的估值同樣吸引，其中以海螺為甚

。她的業績相對穩定，只是去年才出現輕微倒退，但派息則大漲小回，幾年下來已增加不少。即

使如此，她的預測市盈率也不過５倍多，息率更有６厘多，

至於中聯，早幾年的業績有點飄忽，但近年已趨穩定，估值同樣吸引，因為預測市盈率只有

４倍多，息率高達８厘。中聯是內地第二大及全球第十大的工程機械製造商，她比三大中資基建

股有一個優勢，就是淨利潤率較她們高一截。

以２０２１年的業績為例，中聯的邊際利潤率大約９﹒４％，比起中交建、中鐵建及中鐵的

２﹒１－２﹒７％高很多，抵禦風險的能力也較強。所以，既然大家都屬於基建相關的股份，在

有選擇的情況下，我寧願選基建設備股！

股價方面，今年以來，中聯的股價大約跌了一成，比起跌近三成的恒生指數，表現已算不俗

。而海螺的股價更逆市微升，可見這兩隻基建相關股已經有春江鴨看中了。



＊內需股最終必受惠＊



除了這兩隻基建相關股之外，我還挑選了兩隻「內需股」，無巧不成話，該兩股是最新一批

的染藍股，一隻是農夫山泉（０９６３３），另一隻是聯想集團（００９９２）。

為甚麼我要揀兩隻「內需股」？很簡單，中央要重推基建，以及不再打壓平台經濟企業，目

的都是要搞活經濟。如果經濟能重拾正軌，內需相關的行業就一定很益。

我一直都有留意農夫山泉這隻股票，但她的估值長期偏高。去年初股市處高位時，她的估值

更高不可攀，後來大市回落，股價也跟隨下跌，由接近７０元左右的高位，大約跌至４０元才喘

定。

今年２月中公布了農夫山泉會染藍之後，她的股價再度回落，由公布時的５０元左右，急跌

至３３元才回升，又回到４０元左右的水平，昨日收報４０﹒７元。雖然以４０元的股價計，她

的估值仍有點高，但以她的業務性質和增長而言，這個水平已可接受。

另一隻幾度染藍的股票是聯想。今年３月，她跟農夫山泉一同躋身恒指成分股。同樣地，她

的股價也是在消息公布後回落，但隨著她的業績理想，股價很快便回升。

最近傳出內地政府機關有意更換電腦設備，全部都要使用內地品牌，以策安全。如是的話，

聯想必然受惠。

但聯想有個缺點，那就是淨利潤率偏低，僅比三大基建股稍好。以２０２２年的中期業績（

截至２０２１年９月）為例，淨利潤率只有２﹒８％左右。但她的估值也算吸引，不足１０倍的

預期市盈率，以及近４厘的息率。

我知道，聯想的管理層也致力改善淨利潤率。如是的話，她的估值可能會進一步提升。

以上４隻舊經濟股，再加上上日品評中提過的兩隻新經濟股，包括騰訊（００７００）和京

東（０９６１８），組成一個新舊經濟股組合，以迎接內地經濟復甦。我自己的目標是年底時，

這個組合可升三成，大家拭目以待吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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