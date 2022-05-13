《鍾之日記》疫情現曙光，港股反覆升

《鍾之日記》５月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



聯儲局主席鮑威爾發言未有進一步「偏鷹」，中國疫情呈下降趨勢，上海目標本月中旬社會

面清零，市場氣氛回暖，滬深兩市整體造好，令港股上日挫４４４點後，今日反彈逾５００點。

恒指高開２３５點，報１９６１５，升幅曾縮至２２７點，低見１９６０８，之後買盤湧入，大

市反覆造好，最多升４４４點，高見１９８２５，臨近午市跌幅收窄。午後最多升５４５點，高

見１９９２５，最終恒指收報１９８９８，升５１８點或２﹒７％，國指收報６８０７點，升

２１２點或３﹒２２％；科技股指數收報４０３８點，升１７４點或４﹒５％。大市成交額

１１６６﹒４８億。



＊上海迎解封曙光，滬綜指周漲２﹒８％＊



美國通脹和衰退憂慮繼續困擾市場，人民幣持續疲弱，在岸價（ＣＮＹ）早段跌穿６﹒８，

離岸價（ＣＮＨ）更跌破６﹒８３，均續創逾一年半低。不過上海終於迎來解封曙光，上海市常

務副市長吳清明確目標在本月中旬實現社會面清零；加上國務院稱要進一步做好高校畢業生等青

年就業創業工作，擴大企業就業規模，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。憧憬經濟進一步

復甦，滬深股市今早高開後早盤走勢分化，滬綜指高開０﹒４３％後反覆向好，收市升

０﹒９６％，報３０８４﹒２８點，汽車、金融板塊漲幅居前，地產股尾盤異動拉升，旅遊、造

紙、半導體股走低。深成指收升０﹒５９％，創業板指收升０﹒２９％。Ａ股市場本周持續穩步

向好，３０００關失而復得，滬綜指累計升２﹒７６％。

人民銀行今日連續第２２日在公開市場開展１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作

，全周累計投放３００億元。人民幣弱勢，不過外資回歸，通過滬股通、深股通淨流入

２０﹒７９億元。兩市成交明顯縮量至７５７１億元，按日大減７﹒８％。



＊ＭＳＣＩ半年檢出爐，多隻內房股被剔出＊



ＭＳＣＩ公布半年度檢討結果。ＭＳＣＩ中國指數納入３３隻股份，包括港股泡泡瑪特

（０９９９２）、招金（０１８１８）、東方海外（００３１６）、特步（０１３６８）、廣汽

（０２２３８）。ＭＳＣＩ指數相關變動將於５月３１日收市後生效，意味被動資金當日換馬。

在被動資金買貨前，多家ＭＳＣＩ指數新貴今日已造好，東方海外抽升８﹒６％，廣汽升

６﹒８％，特步升５﹒４％，泡泡瑪特升４﹒７％，招金彈１﹒６％。

另外，ＭＳＣＩ中國指數剔出４４隻股份，當中不乏內房股包括雅居樂（０３３８３）、富

力（０２７７７）、合景泰富（０１８１３）、寶龍地產（０１２３８）、世茂服務

（００８７３）、融創服務（０１５１６），還有高鑫零售（０６８０８）、啟明醫療

（０２５００）、微盟（０２０１３）、康方生物（０９９２６）、渤海銀行（０９６６８）、

中教（００８３９）、國美零售（００４９３）、華寶（００３３６）、理文造紙

（０２３１４）、龍光（０３３８３）、滴滴ＡＤＲ等。ＭＳＣＩ香港指數未有加入股份，惟剔

出於美國上市的新濠博亞ＡＤＲ。

被剔出股份走勢分化，融創服務飆１１﹒３％，雅居樂走高５﹒２％，寶龍、啟明醫療升逾

３％，微盟、康方生物等升超１％，惟富力跌２﹒９％，中教跌２﹒２％，高鑫零售、國美零售

、渤海銀行等跌逾１％。



＊汽車下鄉又奏效，吹吹風即拉漲＊



內媒《財聯社》引述業內權威人士報道，內地新一輪汽車下鄉政策將於近期發布，政策最快

將於本月出台。國務院於今年２月印發《「十四五」推進農業農村現代化規劃》，規劃提到，鼓

勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居

民耐用消費品更新換代。

車股今日領漲，長汽（０２３３３）股價拉漲１２﹒５％，吉利汽車（００１７５）升

８﹒１％，廣汽（０２２３８）升６﹒８％，東風（００４８９）升５﹒６％，比亞迪

（０１２１１）走高５﹒１％。





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