【新冠肺炎】上海疫情反彈，昨增新冠病例２０９６宗

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新
冠肺炎確診病例２２７宗和無症狀感染者１８６９宗，其中１６７宗確診病例為既往無症狀感染
者轉歸，６０宗確診病例和１８６５宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺
炎無症狀感染者２宗，均在閉環管控中發現。昨日上海新增本土死亡病例７例。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾６１萬宗，死亡共計５６７宗。
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