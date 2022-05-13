【新冠肺炎】北京新增４２宗確診，今起１２區開展三輪核酸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京通報，１２日新增４２宗本土確診病

例和８例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增１宗境外輸入確診病例和１例無症狀感染者，無

新增疑似病例。治癒出院９３宗。



＊「封城」、「靜默」都是謠言＊



北京市政府新聞發言人徐和建在新冠疫情防控新聞發布會介紹，北京將有序組織區域核酸篩

查，其間只是倡導市民減少流動，所謂「封城」、「靜默」都是謠言，搶菜、囤貨更無必要。

徐和建表示，北京民生保障物資貨源充足，外賣快遞配送不停，請市民理性購物不需要緊張

。北京１２個區今起開展三輪區域核酸篩查。所謂封城、靜默都是謠言，搶菜更沒必要。對於每

輪未按要求參加核酸篩查的人員，北京健康寶將彈窗提示補測，並在查詢到檢測結果後自動解除

彈窗。下一階段將根據三輪核酸篩查結果，視情確定下一步核酸篩查策略。



＊中鐵十一局新增感染者４宗，北京農商行新增感染者２宗＊



北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，中鐵十一局三公司相關聚集性疫情新增感染者

４例，累計報告感染者１９宗，涉及２個區，其中房山區８宗、海淀區１１宗。另有３宗現住海

淀區的感染者疑似與該疫情相關。預計未來出現續發病例的可能性較大。

北京農商銀行數據中心相關聚集性疫情新增感染者２例（含員工１例），累計報告感染者

３４宗，其中員工２６宗、員工親友８宗。另有１宗現住海淀區的感染者疑似與該疫情相關。流

調溯源正在進行中，疫情發展總體平穩。

龐星火介紹，自４月２２日以來，北京市累計報告９２８宗新冠肺炎病毒感染者，涉及１５

個區。截至目前，北京市共有高風險地區１７個、中風險地區３７個。

