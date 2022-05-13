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即市新聞

13/05/2022 10:01

福布斯發布今年全球企業榜單，工行失榜首，中國地產科網企業均跌


　　《經濟通通訊社１３日專訊》福布斯最新發布２０２２全球企業２０００強榜單，當中中國
（包括港澳台地區）今年的上榜企業數量３９９家，較去年的３９５家增加。
　　中國工商銀行在位居榜首９年後，今年下降至第二位，取而代之登上榜首的是由巴菲特執掌
的伯克希爾哈撒韋，也是這間公司首次登頂。除工行之外，中國多家大型金融機構排名也低於去
年。建設銀行從第４位下降至第５位，中國平安由第６位降至第１７位，中國人壽從去年的第
４９位下降至第７１位。
　
＊中國地產及科網企業排名齊落＊
　
　　另一個表現下滑的行業為房地產。內地監管提出「三道紅線」後樓市急速降溫，去年以來包
括恒大在內多間內房企業受困於債務危機，此次榜單萬科從第９６位跌至第１９７位，碧桂園從
第１４０位跌至第２５４位，融創中國從第２３０位跌至第４６２位，世茂則從第４６３位跌至
第６３７位。
　　而受國內反壟斷以及資本市場動蕩等因素的影響，許多中國科網企業的排名下降，阿里巴巴
從第２３位降至第３３位，京東從第１０１位降至第４６７位，百度則從第２０２位降至第
４１８位。不過仍有企業排名有上升，騰訊從第２９位上升至第２８位，滴滴則在今年首次登榜

　
＊新能源企業在政策支持下排名上升＊
　
　　內地去年對新能源產業發展大力支持，相關企業在今年的表現有所提升。全球動力電池供應
商龍頭寧德時代從第７３９位上升至第２９６位，隆基股份則從第８３９位升至第７２４位。造
車新勢力中的蔚來汽車和理想汽車首次上榜。
　　而受益於煤炭價格上漲，中國煤企排名普遍上升。陝西煤業從６１６位升至４９６位，中煤
能源從７５２位升至５１０位，兗礦能源從８６５位升至５４１位。（ｄｗ）

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