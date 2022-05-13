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13/05/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國嚴防下半年出大事故

　　《神州縱橫》中國當局近來對國內外形勢變化有更高度的注視，開了連串會議研判形勢及探
討對策。在危機日近的威脅下，這確是正確的反應。
　
＊美國進入貨幣收緊周期＊
　
　　筆者早已多次提醒要防範多項風險因素的惡化，最近情況已充分證明預見不差。首先疫情在
新變種病毒的驅動下正在多國如美國等反彈，內地及台灣情況尤值得關注。世衛亦就此發出新警
告。其次是俄烏戰事進入了新階段，俄羅斯及北約直接衝突甚至出動核武已非不可想像之事，其
可能性正不斷上升。再次是在烏戰及極端氣候夾擊下，本已嚴峻的大宗商品缺供升價問題進一步
惡化，包括英美等富有發達國的基層亦不勝負荷。調查指美國有２３％人難保溫飽，經濟及社會
矛盾有持續深化。最後上周聯儲局宣布了加息縮表的具體方案，讓美國正式進入高速貨幣收緊周
期，於金融海嘯後十餘年來首次。之前聯儲局雖曾短暫加息縮表，卻竟未全功便腰斬並轉回買債
減息。２０１５起曾累計加息至２﹒５厘後再降回零息，故未真正進入收緊周期。這次情況大有
不同，收緊是被迫的：通脹太高且將持續而不得不加，聯儲局資產存量過度，３月時達到頂峰近
９萬億美元而破了記錄。由於超級寬鬆宏調政策已持續逾十年，做成了多個市場及資產價格深度
扭曲，現時政策逆轉所引起的後果難以預料，且過往經驗都是負面的，成了震盪根源。
　
＊中國作最壞打算＊
　
　　這次收緊與過去的環境更大不相同，過去是因經濟復甦而收緊，但這次是在經濟不佳甚至受
到「滯脹」威脅下收緊，何況還正面對前述的一系列高風險因素，包括疫情、戰爭、大國相互制
裁、極端氣候及各國內部政爭等。因此收緊的負面作用或前所未見。除了短期震盪外還會有深遠
影響。直接影響如何中美息差收窄造成的資金外流應屬可控，亦不致長期化，但間接影響卻較難
防控：若美國及世界經濟受到重大損害時，中國亦難獨善其身。因此中央近期已開了兩次政治局
會議，一是討論了防控疫情、穩住經濟及保發展安全等重大議題，二是探討了強化防疫措施的方
案。這些無疑是及時舉措，同樣值得注意者是中央已宣布或正規劃一系列的防控風險措施，包括
取消了下半年舉行的多次國際性活動（如運動會、展銷會等），要求政府及國企等單位兩年內更
換電腦設備以達致國產化，和進行西方封鎖制裁的壓力測試等。顯然，中央正為下半年出現重大
事故做好充分準備，作最壞打算以防萬一。此乃明智之舉，其實已稍嫌遲緩滯後，但如能急起直
追仍可補回浪費了的時間。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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