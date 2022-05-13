《股林淘金－林家亨》美股似喘定，港股有轉機

《股林淘金》美國昨天（１２日）公布的生產商物價指數ＰＰＩ比上個月略有回順，扣除食

物及能源的按月變幅為０﹒４％，低於市場預期的０﹒７％，通脹壓力有溫和減退；美股早段開

市時跌幅溫和，曾經一度收復失地，中段時間再有下跌，但隨著１０年期及３０年期債息下跌，

債券價格上升，美股收市之前收復大部分失地，道指下跌１０３點，納指倒升６點。今早（１３

日）８時４１分，美股道指場外期貨上升１１５點，納指場外期貨上升１００點。

港股在美股ＡＤＲ下跌，但估計今日港股比較穩定，有機會出現反彈並不出奇。比亞迪

（０１２１１）在美股ＡＤＲ報跌２﹒０８元，但由於中概電車三保的蔚來汽車及小鵬汽車升幅

逾３％，估計比亞迪今天股價未必下跌。昨天比亞迪即市買盤有３８０萬股，多於即市沽盤

２８０萬股。而比亞迪Ａ股（深：００２５９４）的收市價是２５４元人民幣，估計會幫助今天

比亞迪的抗跌能力。



＊筆者持有比亞迪（０１２１１）



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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