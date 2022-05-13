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13/05/2022 10:17

《Ａ股焦點》人幣持續走弱即期跌穿６﹒８１關，造紙、地產股受壓

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣匯價進一步走弱。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）
今早開盤後不久接連跌穿６﹒８０、６﹒８１關，最低見６﹒８１５０，續創２０２０年９月
２９日以來近２０個月新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３６點子，報６﹒８３１７。
　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８９８，較上個交易日跌６０６點子，錄六連貶，續創
２０２０年９月３０日以來近２０個月新低。
　　受累人民幣大幅貶值，造紙股、地產股集體受壓。造紙股方面，美利云
（深：０００８１５）挫２﹒９％，岳陽林紙（滬：６００９６３）急跌２﹒１％，晨鳴紙業
（深：０００４８８）跌１﹒４％，博匯紙業（滬：６００９６６）跌１﹒３％，中順潔柔
（深：００２５１１）跌１﹒２％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌０﹒９％，冠豪高新
（滬：６００４３３）跌０﹒９％，五洲特紙（滬：６０５００７）跌０﹒３％。
　　地產股方面，中交地產（深：０００７３６）跌停，信達地產（滬：６００６５７）插
４﹒９％，金科股份（深：０００６５６）跌２﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌
１﹒７％，城投控股（滬：６００６４９）跌１﹒３％，世茂股份（滬：６００８２３）跌
０﹒７％。
　　瑞銀發表報告表示，近期已下修美元兌人民幣匯價至２０２２年年底預測至６﹒９水平，並
評估人民幣匯價貶值對各內房股市值及現金流的敏感性分析，假設人民幣匯價每貶值５％，料影
響（香港及內地上市）內房股市值預測１１％、對內房股的現金流影響為０﹒８％。該行指，香
港及內地上市的內房股旗下所持非人民幣債佔比平均值２７％，若計本港上市的內房股所持非人
民幣債佔比為３５％。（ｊｔ）

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