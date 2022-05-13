【聚焦人幣】人幣中間價近２０個月低，即期平開後急瀉穿６﹒８０

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早平開報６﹒７９００

，惟匯價急速轉下，目前大跌１２５點子報６﹒８０２５，進一步失守６﹒８０關口，續創

２０２０年９月３０日以來近２０個月新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌９點子，報

６﹒８２８９。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８９８，較上個交易日跌６０６點子，

錄六連貶，續創２０２０年９月３０日以來近２０個月新低，上個交易日報６﹒７２９２。



＊若在岸人幣繼續單向貶值，人行高概率會做出回應＊



高盛經濟學家在研報中指出，對過去五年人行回應人民幣貶值的歷史分析顯示，人行是否會

有動作要取決於在岸人民幣是否連續下跌，以及它是孤立走貶還是在美元普漲中和其它貨幣一同

走弱。若接下來幾個交易日在岸人民幣繼續在美元指數未上升的情況下貶值，人行做出回應的概

率就會很高。

凱投宏觀高級中國經濟學家Ｊｕｌｉａｎ Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ表示，如果新

冠疫情能夠得到控制，中國今年經濟料僅增長２％，如果疫情不能得到控制，那麼２％的增速也

無法保證。不要指望清零防疫策略會做出多少妥協；中國政府可能推出臨時措施來緩和監管和信

貸方面的擔憂，並提供足夠的刺激措施，以防止經濟大幅下滑。（ｊｔ）

