【人行操作】人行２２日百億逆回購利率持平，本周投放３００億元

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日在公開
市場開展１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。
這是逆回購規模連續第２２日鎖定百億元，今日有１００億元逆回購到期，即零投放零回籠
。公開市場本周僅有２００億元逆回購到期，周四和周五各１００億元；即累計投放３００億元
。（ｃａ）
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