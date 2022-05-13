【數據解讀】人行：將穩增長放更突出位置，加大穩健貨幣政策力度

《經濟通通訊社１３日專訊》內地公布４月金融數據，４月社會融資規模增量為９１０２億

元（人民幣．下同），按月暴跌逾八成。新增人民幣貸款６４５４億元，亦大遜市場預計的

１﹒５萬億元，同比少增８２３１億元。Ｍ２同比增長１０﹒５％，前值９﹒７％。

人民銀行有關負責人解讀金融數據稱，近期疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟

發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。同時也要看到，中國發展有諸多戰略性有利條件，

經濟體量大、回旋餘地廣，具有強大韌性和超大規模市場，長期向好的基本面不會改變。

人行表示，下一階段人民銀行將將穩增長放在更加突出的位置，加大穩健貨幣政策的實施力

度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加快落實已出台的政策措施，積極主動謀劃

增量政策工具，支持經濟運行在合理區間。

一是穩定信貸總量；綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長

的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀槓桿率會有所上

升，但保持在合理區間。

二是降低融資成本；充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機制作

用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本。推動金融機構減少收費，向實體經濟

合理讓利。

三是強化對重點領域和薄弱環節支持力度；督促金融機構全面落實好「金融２３條」，支持

受困企業紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展，靈活調整受疫情影響較大的居民家庭、

小微企業主、個體工商戶、靈活就業人員信貸還款安排。（ｄｗ）

