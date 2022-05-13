【聚焦數據】內地４月新增人民幣貸款６４５４億元，大遜預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，４月份（人民幣貸款增加６４５４億元（人民

幣．下同），大遜市場預計的１﹒５萬億元，同比少增８２３１億元。住戶貸款減少２１７０億

元，同比少增７４５３億元。其中，住房貸款減少６０５億元，同比少增４０２２億元；不含住

房貸款的消費貸款減少１０４４億元，同比少增１８６１億元；經營貸款減少５２１億元，同比

少增１５６９億元。企（事）業單位貸款增加５７８４億元，同比少增１７６８億元，其中，短

期貸款減少１９４８億元，中長期貸款增加２６５２億元，票據融資增加５１４８億元。

４月末，本外幣貸款餘額２０７﹒７５萬億元，同比增長１０﹒６％。月末人民幣貸款餘額

２０１﹒６６萬億元，同比增長１０﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒５個和１﹒４

個百分點。



＊４月份人民幣存款增加９０９億元＊



４月末，本外幣存款餘額２４９﹒７９萬億元，同比增長１０﹒２％。月末人民幣存款餘額

２４３﹒１９萬億元，同比增長１０﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和１﹒５

個百分點。

４月份人民幣存款增加９０９億元，同比多增８１６１億元。

住戶存款減少７０３２億元，同比少減８６７７億元。非金融企業存款減少１２１０億元，

同比少減２３４６億元。前４個月住戶存款和非金融企業存款分別增加７﹒１２萬億元和

１﹒２７萬億元，分別比上年同期多增２﹒０１萬億元和１﹒３７萬億元。住戶部門和非金融企

業部門持有的存款增多，有利於經濟穩定。



＊結存利潤上繳進度靠前發力，已上繳８０００億元＊



人民銀行結存利潤上繳進度靠前發力，２０２２年以來已上繳８０００億元，全年上繳利潤

將超１﹒１萬億元，直接增強財政可用財力。

４月份財政性存款增加４１０億元，同比少增５３６７億元，體現了貨幣政策和財政政策協

調聯動，支持助企紓困、穩就業保民生，共同發力穩定宏觀經濟大盤。（ｃｔ）

