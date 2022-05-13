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13/05/2022 16:45

【聚焦數據】內地４月新增人民幣貸款６４５４億元，大遜預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，４月份（人民幣貸款增加６４５４億元（人民
幣．下同），大遜市場預計的１﹒５萬億元，同比少增８２３１億元。住戶貸款減少２１７０億
元，同比少增７４５３億元。其中，住房貸款減少６０５億元，同比少增４０２２億元；不含住
房貸款的消費貸款減少１０４４億元，同比少增１８６１億元；經營貸款減少５２１億元，同比
少增１５６９億元。企（事）業單位貸款增加５７８４億元，同比少增１７６８億元，其中，短
期貸款減少１９４８億元，中長期貸款增加２６５２億元，票據融資增加５１４８億元。
　　４月末，本外幣貸款餘額２０７﹒７５萬億元，同比增長１０﹒６％。月末人民幣貸款餘額
２０１﹒６６萬億元，同比增長１０﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒５個和１﹒４
個百分點。

＊４月份人民幣存款增加９０９億元＊

　　４月末，本外幣存款餘額２４９﹒７９萬億元，同比增長１０﹒２％。月末人民幣存款餘額
２４３﹒１９萬億元，同比增長１０﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和１﹒５
個百分點。
　　４月份人民幣存款增加９０９億元，同比多增８１６１億元。
　　住戶存款減少７０３２億元，同比少減８６７７億元。非金融企業存款減少１２１０億元，
同比少減２３４６億元。前４個月住戶存款和非金融企業存款分別增加７﹒１２萬億元和
１﹒２７萬億元，分別比上年同期多增２﹒０１萬億元和１﹒３７萬億元。住戶部門和非金融企
業部門持有的存款增多，有利於經濟穩定。

＊結存利潤上繳進度靠前發力，已上繳８０００億元＊

　　人民銀行結存利潤上繳進度靠前發力，２０２２年以來已上繳８０００億元，全年上繳利潤
將超１﹒１萬億元，直接增強財政可用財力。
　　４月份財政性存款增加４１０億元，同比少增５３６７億元，體現了貨幣政策和財政政策協
調聯動，支持助企紓困、穩就業保民生，共同發力穩定宏觀經濟大盤。（ｃｔ）

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