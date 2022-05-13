【聚焦數據】中國社融存量同比增一成，人民幣貸款餘額增４﹒４％

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，截至２０２２年４月底，中國社會融資規模存
量為３２６﹒４６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒２％。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２００﹒２１萬億元，同比增長１０﹒７％，佔
同期社會融資規模存量的６１﹒３％，同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合
人民幣餘額為２﹒３５萬億元，同比增長４﹒４％；委托貸款餘額為１０﹒９３萬億元，同比下
降０﹒８％；信託貸款餘額為４﹒１２萬億元，同比下降２９﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘
額為２﹒８３萬億元，同比下降２１﹒８％；企業債券餘額為３１﹒３萬億元，同比增長
１０﹒３％；政府債券餘額為５５﹒０４萬億元，同比增長１６﹒９％；非金融企業境內股票餘
額為９﹒８８萬億元，同比增長１５﹒２％。
另外，對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分點；
委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比１﹒３％，同比低
０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比低０﹒３個百分點；企業債券
餘額佔比９﹒６％，同比持平；政府債券餘額佔比１６﹒９％，同比高１個百分點；非金融企業
境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｅｙ）
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