  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2022 13:20

【ＦＯＣＵＳ】方舟軟銀落神壇，「股神」依舊笑春風

　　【ＦＯＣＵＳ】老虎（Ｔｉｇｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ）、方舟（ＡＲＫＫ）、軟銀
（Ｓｏｆｔｂａｎｋ）……隨著科技成長股
領銜的１３年長期牛市步入下半場，夾雜疫情、戰火、通脹，昔日投資明星紛紛跌落神壇；不過
，九旬人瑞巴菲特旗下的巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ　Ｈａｔｈａｗａｙ）依然江山穩固，更最
新躋身福布斯「全球
企業２０００強」榜首。有何啟示？
　
＊年虧３﹒５萬億日圓，風投史詩級窟窿＊
　
　　流動性退潮，股市熊出沒，一眾「金手指」業績濺血的名單亦愈來愈長。老虎環球對沖基
金首４個月巨虧１７０億美元；木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ）ＡＲＫＫ旗艦基金年初至今
累跌逾六成；最新加入
的是有「科技界巴菲特」之稱的軟銀。
　　其周四（１２日）公布截至３月３１日財年業績顯示，年度淨虧損１﹒７１萬億日圓（約合
１３２億美元）
，錄４０年之最；其中以押注高成長性公司而聞名的Ｓｏｆｔｂａｎｋ　Ｖｉｓｉｏｎ　
Ｆｕｎｄ，淨虧損３﹒５萬億日圓
（約合２７５億美元），被戲稱為「風投史詩級窟窿」。
　　將軟銀拉下神壇的，除了眾所周知的阿里巴巴持股，還有投資的滴滴出行、新加坡叫車平
台Ｇｒａｂ、美國外賣平台ＤｏｏｒＤａｓｈ、印度數字支付平台Ｐａｙｔｍ、韓國電商龍頭
Ｃｏｕｐａｎｇ等齊泥沙俱
下。
　　不過，相比木頭姐周三（１１日）仍堅稱，許多股票「似處於深度價值領域」，軟銀首席執

官孫正義（Ｍａｓａｙｏｓｈｉ　Ｓｏｎ）昨日指，已轉向更具防禦戰略，新投資步伐將更保守

　
＊是時候放下牛市估值邏輯反璞歸真＊
　
　　有別木頭姐、孫正義任性豪賭各式所謂顛覆科技、另類初創、獨角獸公司，年逾９０歲的巴
菲特卻對投資成長性科技股慎之又慎，他在去年的巴郡年會上就稱，「很難挑選長期贏家
（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｗｉｎｎｅｒｓ）」。而在４月底的今年年會上，他再就加密貨幣表示
，「明年、５年、１０年
是漲是跌，我不知道。但很確定的一件事是，它不會產生任何東西。」
　　堅守「價值投資」，令巴郡股票走勢沉悶到鮮有大起大落，而跟ＡＲＫＫ的回報率對比同如

兔賽跑。福布斯最新發布的全球企業２０００強榜單，巴郡更超越工行首次登頂。
　　有何啟示？除了「股神」廣為流傳的金句－－Ｃｈａｒｌｉｅ（芒格）ａｎｄ　Ｉ　ａｒｅ
　ｎｏｔ　ｓｔｏｃｋ－
ｐｉｃｋｅｒｓ，ｗｅ　ａｒｅ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ－ｐｉｃｋｅｒｓ以及Ｉｎｖｅｓｔ　ｉｎ
　ｗｈａｔ　ｙｏｕ　ｋｎｏｗ，更直接的，是時候忘記這
一代牛市交易員相信的「估值」邏輯（如市佔規模、價格動能、主流板塊），反璞歸真至每股盈
利和自由現金流。
　　不過，面對逾２０年來最激進貨幣收縮周期，「神」如巴菲特首季增持的６億美元蘋果股票

過去兩日亦跌近８％，欲仿效「別人恐懼我貪婪」，實需勇氣。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS13/05/2022
【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風
財經熱話13/05/2022
瑞聲首季盈利大跌大行紛降目標價　惟股價低殘見反彈
財經熱話13/05/2022
【芯片股翻生？】中芯已見底？華虹曾漲11% 邊隻值博率高？
財經熱話13/05/2022
《午市前瞻》專家料港股今年難跌亦難升，京東科技仍有望上市
大行報告13/05/2022
【大行炒D乜】瑞聲績後券商維持評級　惟齊降目標價
開市Good Morning13/05/2022
溫鋼城：港股反彈目標廿天線 三招蟹民自救法！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金