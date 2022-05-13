【ＦＯＣＵＳ】方舟軟銀落神壇，「股神」依舊笑春風

【ＦＯＣＵＳ】老虎（Ｔｉｇｅｒ Ｇｌｏｂａｌ）、方舟（ＡＲＫＫ）、軟銀

（Ｓｏｆｔｂａｎｋ）……隨著科技成長股

領銜的１３年長期牛市步入下半場，夾雜疫情、戰火、通脹，昔日投資明星紛紛跌落神壇；不過

，九旬人瑞巴菲特旗下的巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）依然江山穩固，更最

新躋身福布斯「全球

企業２０００強」榜首。有何啟示？



＊年虧３﹒５萬億日圓，風投史詩級窟窿＊



流動性退潮，股市熊出沒，一眾「金手指」業績濺血的名單亦愈來愈長。老虎環球對沖基

金首４個月巨虧１７０億美元；木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ）ＡＲＫＫ旗艦基金年初至今

累跌逾六成；最新加入

的是有「科技界巴菲特」之稱的軟銀。

其周四（１２日）公布截至３月３１日財年業績顯示，年度淨虧損１﹒７１萬億日圓（約合

１３２億美元）

，錄４０年之最；其中以押注高成長性公司而聞名的Ｓｏｆｔｂａｎｋ Ｖｉｓｉｏｎ

Ｆｕｎｄ，淨虧損３﹒５萬億日圓

（約合２７５億美元），被戲稱為「風投史詩級窟窿」。

將軟銀拉下神壇的，除了眾所周知的阿里巴巴持股，還有投資的滴滴出行、新加坡叫車平

台Ｇｒａｂ、美國外賣平台ＤｏｏｒＤａｓｈ、印度數字支付平台Ｐａｙｔｍ、韓國電商龍頭

Ｃｏｕｐａｎｇ等齊泥沙俱

下。

不過，相比木頭姐周三（１１日）仍堅稱，許多股票「似處於深度價值領域」，軟銀首席執

行

官孫正義（Ｍａｓａｙｏｓｈｉ Ｓｏｎ）昨日指，已轉向更具防禦戰略，新投資步伐將更保守

。



＊是時候放下牛市估值邏輯反璞歸真＊



有別木頭姐、孫正義任性豪賭各式所謂顛覆科技、另類初創、獨角獸公司，年逾９０歲的巴

菲特卻對投資成長性科技股慎之又慎，他在去年的巴郡年會上就稱，「很難挑選長期贏家

（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｗｉｎｎｅｒｓ）」。而在４月底的今年年會上，他再就加密貨幣表示

，「明年、５年、１０年

是漲是跌，我不知道。但很確定的一件事是，它不會產生任何東西。」

堅守「價值投資」，令巴郡股票走勢沉悶到鮮有大起大落，而跟ＡＲＫＫ的回報率對比同如

龜

兔賽跑。福布斯最新發布的全球企業２０００強榜單，巴郡更超越工行首次登頂。

有何啟示？除了「股神」廣為流傳的金句－－Ｃｈａｒｌｉｅ（芒格）ａｎｄ Ｉ ａｒｅ

ｎｏｔ ｓｔｏｃｋ－

ｐｉｃｋｅｒｓ，ｗｅ ａｒｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ－ｐｉｃｋｅｒｓ以及Ｉｎｖｅｓｔ ｉｎ

ｗｈａｔ ｙｏｕ ｋｎｏｗ，更直接的，是時候忘記這

一代牛市交易員相信的「估值」邏輯（如市佔規模、價格動能、主流板塊），反璞歸真至每股盈

利和自由現金流。

不過，面對逾２０年來最激進貨幣收縮周期，「神」如巴菲特首季增持的６億美元蘋果股票

，

過去兩日亦跌近８％，欲仿效「別人恐懼我貪婪」，實需勇氣。

