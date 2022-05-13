【新冠肺炎】安徽黃山市徽州區發現一宗初步陽性，即實施靜態管理

《經濟通通訊社１３日專訊》據《央視》報道，安徽省黃山市發布的消息，１３日當地徽州

區在核酸檢測應檢盡檢中，發現一宗初篩陽性感染者。為快速排查傳染源、阻斷傳播鏈，經研判

，決定對全區實施靜態管理，居民要嚴格做到「足不出戶」，停止一切非必要流動和活動。

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