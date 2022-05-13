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13/05/2022 11:40

【朝鮮局勢】美國總統拜登本月訪問亞洲，或前往南北韓非軍事區

　　《經濟通通訊社１３日專訊》白宮新聞秘書普薩基周四（１２日）表示，美國總統拜登正在
考慮在本月稍後訪問亞洲期間，前往南北韓非軍事區。
　　拜登預計將於５月２０日至２４日訪問韓國和日本，與這兩國的領導人舉行會談。普薩基稱
，白宮目前仍在確認拜登訪問亞洲的行程。美國幾位前總統以及拜登在成為總統前，都曾訪問過
南北韓非軍事區。（ａｌ）

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