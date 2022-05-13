【俄烏開戰】德國通過新法案，准政府緊急徵用能源公司設施和資產

《經濟通通訊社１３日專訊》德國國會下議院周四（１２日）通過一項確保能源供應新法案
，包括在出現緊急狀況時，可能徵用關鍵的能源設施和資產。該法案預期在６月生效，目前仍需
提交國會上議院表決通過。作為歐洲最大經濟體，德國尋求防範一旦禁運俄羅斯能源供應的風險
。（ａｌ）
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