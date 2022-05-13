  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2022 13:00

【俄烏開戰】德國通過新法案，准政府緊急徵用能源公司設施和資產

　　《經濟通通訊社１３日專訊》德國國會下議院周四（１２日）通過一項確保能源供應新法案
，包括在出現緊急狀況時，可能徵用關鍵的能源設施和資產。該法案預期在６月生效，目前仍需
提交國會上議院表決通過。作為歐洲最大經濟體，德國尋求防範一旦禁運俄羅斯能源供應的風險
。（ａｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS13/05/2022
【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風
財經熱話13/05/2022
瑞聲首季盈利大跌大行紛降目標價　惟股價低殘見反彈
財經熱話13/05/2022
【芯片股翻生？】中芯已見底？華虹曾漲11% 邊隻值博率高？
財經熱話13/05/2022
《午市前瞻》專家料港股今年難跌亦難升，京東科技仍有望上市
大行報告13/05/2022
【大行炒D乜】瑞聲績後券商維持評級　惟齊降目標價
開市Good Morning13/05/2022
溫鋼城：港股反彈目標廿天線 三招蟹民自救法！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金