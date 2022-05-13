【企業盈警】火幣科技（１６１１）料中期盈轉虧最高５６００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》火幣科技（０１６１１）公布，預期截至３月３１日止中期虧
損介乎約３６００萬至５６００萬元，去年同期純利約５４１０萬元。
該集團指，預期由淨溢利轉為淨虧損主因行政開支增加，歸因於在全球主要市場申請虛擬資
產及金融相關牌照導致高端人才的員工成本及相關專業服務費用增加，以及發展新業務開支增加
所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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