【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒１億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指低開２６７點，報１９５５６點。最高跌
９３點報１９７３１點，最低跌４８１點報１９３４２點。恒指收報１９３８０點，跌４４４點
或２﹒２４％。
按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是建
設銀行（００９３９）、開拓藥業（０９９３９）。
主板成交１１５６﹒２５億元減少８﹒３％。其中港股通成交２３８﹒２億元，佔總成交
２０﹒６％。
美團跌２﹒７３％報１５７元，北水淨買入１８﹒９億元；騰訊控股跌１﹒７７％報
３４４﹒２元，北水淨買入５﹒５億元；小米集團跌５﹒８２％報１０﹒３６元，北水淨買入
３﹒１億元。
建設銀行跌２％報５﹒３９元，北水淨賣出１﹒７億元；開拓藥業跌５﹒８％報１７﹒８８
元，北水淨賣出１２００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １８﹒９２
騰訊控股 （００７００） ５﹒５５
小米集團 （０１８１０） ３﹒１４
快手 （０１０２４） ２﹒７９
理想汽車 （０２０１５） ２﹒６４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －１﹒６９
開拓藥業 （０９９３９） －０﹒１２
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