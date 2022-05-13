【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒１億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指低開２６７點，報１９５５６點。最高跌

９３點報１９７３１點，最低跌４８１點報１９３４２點。恒指收報１９３８０點，跌４４４點

或２﹒２４％。

按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是建

設銀行（００９３９）、開拓藥業（０９９３９）。

主板成交１１５６﹒２５億元減少８﹒３％。其中港股通成交２３８﹒２億元，佔總成交

２０﹒６％。

美團跌２﹒７３％報１５７元，北水淨買入１８﹒９億元；騰訊控股跌１﹒７７％報

３４４﹒２元，北水淨買入５﹒５億元；小米集團跌５﹒８２％報１０﹒３６元，北水淨買入

３﹒１億元。

建設銀行跌２％報５﹒３９元，北水淨賣出１﹒７億元；開拓藥業跌５﹒８％報１７﹒８８

元，北水淨賣出１２００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １８﹒９２

騰訊控股 （００７００） ５﹒５５

小米集團 （０１８１０） ３﹒１４

快手 （０１０２４） ２﹒７９

理想汽車 （０２０１５） ２﹒６４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１﹒６９

開拓藥業 （０９９３９） －０﹒１２

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